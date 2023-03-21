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    • 21.03.2023 10:46
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    • 21.03.2023 10:46
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    Bedelli askerlik illeri açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı! Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023?

    2023 askerlik yerleri için geri sayım devam ediyor. Askerlik için başvuruda bulunanlar askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi heyacanla beklerken öte yandan sevk tarihleri de merak ediliyor. Peki, Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? Bedelli askerlik illeri açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023?

    2023 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından celp dönemi ile ilgili duyuru yayımlandı. Peki, Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? Bedelli askerlik illeri açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

    Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

    Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2023 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

        31.12.2021 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2023 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

        Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

        Yükümlü Sevk TarihleriYükümlü Sevk TarihleriYedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 04 Mayıs 2023Er (2'nci Grup) 01 Haziran 2023Er (3'üncü Grup) 06 Temmuz 2023

        Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
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