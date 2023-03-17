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    • 17.03.2023 11:28
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    Oruçluyken tırnak kesilir mi? Tırnak kesmek orucu bozar mı? Boğazdan kan gelmesi orucu bozar mı? Diyanet orucu bozan şeyler neler?

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Oruçluyken tırnak kesilir mi? Tırnak kesmek orucu bozar mı? Boğazdan kan gelmesi orucu bozar mı soruları yer alıyor. Müslüman alemi 11 ayın sultanı Ramazan başlayınca oruç ibadetini de idrak ediyor ve hangi durumların orucu bozduğunu öğrenmek hata yapmamak istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda yaptığı açıklamalar da merak ediliyor ve orucu bozan bozmayan durumların neler olduğunu öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden tüm bilgilere ulaşabilir.

    takvim.com.tr
    Oruçluyken tırnak kesilir mi? Tırnak kesmek orucu bozar mı? Boğazdan kan gelmesi orucu bozar mı? Diyanet orucu bozan şeyler neler?

    Oruçluyken tırnak kesilir mi? Tırnak kesmek orucu bozar mı? Boğazdan kan gelmesi orucu bozar mı? Diyanet orucu bozan şeyler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğu en merak edilenler arasında yer alıyor. Ramazan orucunu idrak eden tüm illerden vatandaşların öğrenmek istediği detaylar haberimizde yer alıyor.

    ORUÇLUYKEN TIRNAK KESİLİR Mİ? TIRNAK KESMEK ORUCU BOZAR MI?

    Tırnak kesmek İslam dininin temizlik gereklilikleri arasında yer almaktadır ve orucu bozmamaktadır.

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tırnak kesmenin orucu bozup bozmayacağına dair görüşü bulunmamakla beraber, tırnak kesmenin mekruh olduğu şu ifadeler yer almaktadır;

    "Bazı kaynaklarda cünüplük, lohusalık ve hayız hallerinde gusletmeden saç ve tırnakları kesmenin, koltuk ve kasık temizlemenin tenzihen mekruh olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 338). Ancak bu konuda sağlam bir delil bulunmamaktadır. Nitekim diğer bazı kaynaklarda, yapılan bu değerlendirmenin uygun olmadığı da ifade edilmiştir (Büceyrimi, Tuhfe, I, 364; Dimyati, Haşiyetü i'aneti't-talibin, I, 137). Bu sebeple cünüp, lohusa ve hayız halinde olanların gusletmeden saç ve tırnaklarını kesmesinde; koltuk ve kasık temizliği yapmasında bir sakınca yoktur.

    AĞIZDAN KAN GELMESİ ORUCU BOZAR MI?

    Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

        ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

        1. Oruçlu iken bilerek bir şey yiyip içmek ve isteyerek ağız dolu kusmak orucu bozar.
        2. Unutarak yiyip içmek, kan vermek. Peygamber Efendimiz,
        Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir buyurmuştur. Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra boğazından aşağıya bir şey geçerse orucu bozulur.
        3. Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, ağız dolusu olması halinde, orucu bozar. Nitekim Hz. Peygamber Oruçlu kimseye kusmak gelir de kendisine hakim olamazsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin buyurmuştur.

        4. Oruçlu kimselerin iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Oruçlu iken iğne yaptırmak zorunda olanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler; oruçları bozulmaz. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptırmak, damardan serum ve kan almakla oruç bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.
        5. Ağız veya burnundan su girip yutmadıkça, oruçlu kimsenin yıkanması orucuna zarar vermez. Bu itibarla, ağız ve burnundan su kaçırmamak şartıyla oruçlunun yıkanmasında bir sakınca yoktur.
        6. Sprey kullanmak zorunda olan astımlı hastalar oruç tutmayabilirler ve tutamadığı günler sayısınca fidye verebilir. İleride sağlığına kavuşursa, fidye vermiş olsa da, tutamadığı orucunu kaza eder. Ancak böyle bir kişi oruç tutmak isterse, kullanmak zorunda kaldığı sprey orucunu bozmaz.
        7. Parfüm veya kolonya sürünmek ve koklamak orucu bozmaz.
        8. Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar.
        19. Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macunun, misvak parçalarının veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.

        10. Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar itina edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınılması mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar.
        Ancak kenger sakızı gibi katkısı bulunmayan sakızlarla daha önce çiğnenmiş olup içinde hiç katkı maddesi kalmamış olan ve çiğnendiğinde hiçbir eksikliğe uğramayan sakızların çiğnenmesi orucu bozmaz. Bununla birlikte, oruçlu iken bu tür sakızları çiğnemek mekruhtur.
        11. Kan aldırmak orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmış ve Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak buyurmuştur.
        12. Göz ve buruna akıtılan ilaç, genze ulaşması halinde orucu bozar. Çünkü genze ulaşan maddeler boğaza, oradan da mideye ulaşır. Bu durumda oruçlu o günkü orucuna devam eder. Ramazandan sonra bir gün kaza eder. Kulak ile boğaz arasında da bir kanal bulunmaktadır.
        Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su veya kulak zarını geçmeyecek nitelikteki ilaçların kullanılması orucu bozmaz. Fakat kulak zarı delik olan kişinin kulağına herhangi bir sıvının akıtılıp boğazına ulaşması halinde orucu bozulur. Ayrıca kulak zarını geçip boğaza ulaşabilecek nitelikteki ilaçların kullanılması da orucu bozar.
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        Haberler Haberler Oruçluyken tırnak kesilir mi? Tırnak kesmek orucu bozar mı? Boğazdan kan gelmesi orucu bozar mı? Diyanet orucu bozan şeyler neler?
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