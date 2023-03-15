Son dakika haberine göre Hatay Valisi Rahmi Doğan görevinden istifa etti. Peki, Hatay Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Hatay Valisi kim olacak, yerine kim geçecek? Rahmi Doğan neden istifa etti? İşte detaylar!
RAHMİ DOĞAN NEDEN İSTİFA ETTİ?
SON DAKİKA HABERİ: Hatay valisi Rahmi Doğan, "Bugün itibari ile Hatay'dan ayrılıyorum. Ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak. Nasip olur da milletvekili olursam, Hatay'ın "Onikinci Milletvekili" hissiyatıyla Hatay için de çalışacağımdan, Hatay'ın yeniden inşasında üzerime düşeni yapacağımdan asla şüpheniz olmasın. " açıklamasında bulundu.
Yerine kimin geçeceği henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
RAHMİ DOĞAN KİMDİR?
1969 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokulu Danişment İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Sayın Valimiz, 1992 yılında Sivas Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğünde Memur olarak çalışmaya başladı.1994 yılında Sivas Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. Valimiz Sayın Rahmi Doğan, adaylık sırasında 8 ay İngiltere'nin Oxford kentinde dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu.