Hatay Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Hatay Valisi kim olacak, yerine kim geçecek? Rahmi Doğan neden istifa etti?

RAHMİ DOĞAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

SON DAKİKA HABERİ: Hatay valisi Rahmi Doğan, "Bugün itibari ile Hatay'dan ayrılıyorum. Ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak. Nasip olur da milletvekili olursam, Hatay'ın "Onikinci Milletvekili" hissiyatıyla Hatay için de çalışacağımdan, Hatay'ın yeniden inşasında üzerime düşeni yapacağımdan asla şüpheniz olmasın. " açıklamasında bulundu.

Yerine kimin geçeceği henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...