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    • Haberler
    • 15.03.2023 11:49
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    • 15.03.2023 11:54
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    Hatay Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Hatay Valisi kim olacak, yerine kim geçecek? Rahmi Doğan neden istifa etti?

    Hatay Valisi hakkında son dakika açıklama geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında, "Hatay Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Hatay Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Son dakika haberine göre Hatay Valisi Rahmi Doğan görevinden istifa etti. Peki, Hatay Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Hatay Valisi kim olacak, yerine kim geçecek? Rahmi Doğan neden istifa etti? İşte detaylar!

    RAHMİ DOĞAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

    SON DAKİKA HABERİ: Hatay valisi Rahmi Doğan, "Bugün itibari ile Hatay'dan ayrılıyorum. Ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak. Nasip olur da milletvekili olursam, Hatay'ın "Onikinci Milletvekili" hissiyatıyla Hatay için de çalışacağımdan, Hatay'ın yeniden inşasında üzerime düşeni yapacağımdan asla şüpheniz olmasın. " açıklamasında bulundu.

    Yerine kimin geçeceği henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

    RAHMİ DOĞAN KİMDİR?

    1969 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokulu Danişment İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Sayın Valimiz, 1992 yılında Sivas Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğünde Memur olarak çalışmaya başladı.1994 yılında Sivas Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. Valimiz Sayın Rahmi Doğan, adaylık sırasında 8 ay İngiltere'nin Oxford kentinde dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu.

        KARİYERİ

        * 1992-1994 : Sivas Belediyesi

        * 1994-1995 : Sivas Kaymakam Adayı

        * 1995-1996 : Giresun Piraziz Kaymakam Vekilliği

        * 1997-1999 : Tokat-Başçiftlik Kaymakamı

        * 1999-2001 : Kilis-Elbeyli Kaymakamı-Öncüpınar Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri

        * 2001-2003 : Kilis Vali Yardımcısı

        * 2003-2007 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

        * 2007-2008 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.

        * 2008-2013 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

        * 2013(5 Ay): İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri

        * 2014-2015 : İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

        * 2015-2016 : İller İdaresi Genel Müdürü

        * 2016-2018 : Kars Valisi
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        Haberler Haberler Hatay Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Hatay Valisi kim olacak, yerine kim geçecek? Rahmi Doğan neden istifa etti?
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