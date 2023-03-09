Tekirdağ'da deprem son dakika! İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi!

Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, " Az önce deprem mi oldu?" sorusu merak ediliyor. Kandilli ve AFAD tarafından güncel depremler paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte merak edilenler!