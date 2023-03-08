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    • Haberler
    • 08.03.2023 09:35
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    • 08.03.2023 09:35
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    8 MART METRO KAPALI MI 2023? Yenikapı-Hacıosman, Taksim, Kabataş metro seferleri ne zaman başlayacak? Bugün metro seferleri neden durdu?

    8 Mart metro seferleri hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu. Peki, 8 MART METRO KAPALI MI 2023? Yenikapı-Hacıosman, Taksim, Kabataş metro seferleri ne zaman başlayacak? Bugün metro seferleri neden durdu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    8 MART METRO KAPALI MI 2023?

    8 Mart metro seferleri hakkında İstanbul Valiliği tarafından duyuru yayınlandı. Bu kapsamda arama motorlarında, '8 Mart metrolar kapalı mı?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    İstanbul'da bazı metro hatlarında seferler saat 14.00'ten itibaren yapılmayacak.

    📍M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu
    📍Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı
    📍F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı

    8 MART İSTANBUL METRO KAPALI MI, NEDEN KAPALI?

    İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılamayacak. Metro İstanbul'un açıklamasında "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

        Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY HATTINDA ENERJİ KESİNTİSİ

        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

        Arıza nedeniyle bir süre yapılamayan seferlerin yeniden başlatıldığı duyuruldu.
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        Haberler Haberler 8 MART METRO KAPALI MI 2023? Yenikapı-Hacıosman, Taksim, Kabataş metro seferleri ne zaman başlayacak? Bugün metro seferleri neden durdu?
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