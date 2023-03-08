8 MART METRO KAPALI MI 2023? Yenikapı-Hacıosman, Taksim, Kabataş metro seferleri ne zaman başlayacak? Bugün metro seferleri neden durdu?

8 MART İSTANBUL METRO KAPALI MI, NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılamayacak. Metro İstanbul'un açıklamasında "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.