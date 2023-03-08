8 MART METRO KAPALI MI 2023? Yenikapı-Hacıosman, Taksim, Kabataş metro seferleri ne zaman başlayacak? Bugün metro seferleri neden durdu?

8 Mart metro seferleri hakkında İstanbul Valiliği tarafından duyuru yayınlandı. Bu kapsamda arama motorlarında, '8 Mart metrolar kapalı mı?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...
İstanbul'da bazı metro hatlarında seferler saat 14.00'ten itibaren yapılmayacak.
📍M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu
📍Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı
📍F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı
8 MART İSTANBUL METRO KAPALI MI, NEDEN KAPALI?
İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılamayacak. Metro İstanbul'un açıklamasında "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.