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    • 06.03.2023 21:09
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    CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023 | Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? 6'lı masa adayı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Seçim tarihi için 14 Mayıs'ın işaret edilmesinin ardından gözler 6'lı Masa'ya çevrildi. Bugün son kez toplanan 6'lı Masa'da cumhurbaşkanı adayının belirlenip belirlenmediği merak ediliyor. İnternet arama motorlarında ''6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Cumhurbaşkanı adayları 2023!

    CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

    SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı adayları 6 Mart tarihi itibariyle sıkça araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için koalisyon bugün son toplandı. Peki, Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? 6'lı masa adayı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    CUMHURBAŞKANI ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

    İLK AÇIKLAMA: TOPLANTIYA KATILACAĞINI UMUYORUZ

    İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Meral Akşener'in liderler toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna "Katılmasını bekliyoruz ve umut ediyoruz" cevabını verdi.

    Millet İttifakı'nın toplantısı yeniden 6 siyasi partinin katılımıyla yapıldı.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

    Yaklaşık 4,5 saat süren toplantı sonrası 6 lider açıklama yapmak üzere Saadet Partisi Genel Merkezi önüne geldi.

        Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklamak üzere Temel Karamollaoğlu söz aldı:

        "İçinde bulunduğumuz günler, acılı günler. 10 binlerce kardeşimiz hayata veda etti. Birçok şehirde bina ayakta kalmadı. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Bugün bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı, siz kardeşlerimize bir görev adlediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımız olarak belirlenmiştir. Görevin hayırlı olmasını diliyoruz."

        Ardından kürsüye Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

        "Sayın genel başkanlarımıza hepinizin huzurunda teker teker yürekten teşekkür ediyorum. Yunus Emre bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz der. En büyük gayretimiz Türkiye'yi huzurlu günlere taşımaktır. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ile yöneteceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasında mutabık kalmış bulunuyoruz. 11 madde sonuçlandı. Diğer partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır."

        Millet İttifakı'nın yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir ayrıntı yer aldı.

        12 maddede, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaktır." denildi.
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        6’lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu
        Haberler Haberler CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023 | Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? 6'lı masa adayı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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