CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023 | Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? 6'lı masa adayı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklamak üzere Temel Karamollaoğlu söz aldı:

"İçinde bulunduğumuz günler, acılı günler. 10 binlerce kardeşimiz hayata veda etti. Birçok şehirde bina ayakta kalmadı. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Bugün bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı, siz kardeşlerimize bir görev adlediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımız olarak belirlenmiştir. Görevin hayırlı olmasını diliyoruz."

Ardından kürsüye Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

"Sayın genel başkanlarımıza hepinizin huzurunda teker teker yürekten teşekkür ediyorum. Yunus Emre bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz der. En büyük gayretimiz Türkiye'yi huzurlu günlere taşımaktır. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ile yöneteceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasında mutabık kalmış bulunuyoruz. 11 madde sonuçlandı. Diğer partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır."

Millet İttifakı'nın yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir ayrıntı yer aldı.

12 maddede, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaktır." denildi.