CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023 | Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? 6'lı masa adayı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı adayları 6 Mart tarihi itibariyle sıkça araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için koalisyon bugün son toplandı. Peki, Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? 6'lı masa adayı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
İLK AÇIKLAMA: TOPLANTIYA KATILACAĞINI UMUYORUZ
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Meral Akşener'in liderler toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna "Katılmasını bekliyoruz ve umut ediyoruz" cevabını verdi.
Millet İttifakı'nın toplantısı yeniden 6 siyasi partinin katılımıyla yapıldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Yaklaşık 4,5 saat süren toplantı sonrası 6 lider açıklama yapmak üzere Saadet Partisi Genel Merkezi önüne geldi.