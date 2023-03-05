Diyanet Berat Kandili'nde regl olanlar ne yapmalı? Adetliyken okunabilecek dualar... Adetli kadın Berat Kandil'inde nasıl ibadet eder?

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Şâbanın on beşinci gecesinde eda ediliyor. Müslümanlar bu önemli gecede Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağını umut ediyor. Bu yıl 6 Mart Pazartesi gününe denk gelen Berat Kandili'nde neler yapılmalı merak ediliyor. Özellikle bu gecede regl olan kadınlar konuya ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki; Adetli kadın berat kandilde nasıl ibadet eder? Diyanet Berat Kandili'nde regl olanlar ne yapmalı? Adetliyken okunabilecek dualar nelerdir?
BERAT KANDİLİNDE NELER, HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Berat Kandili'nde yapılan ibadetler şöyle:
1- Gündüzünde oruç tutmak
2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak
3- Kur'an-ı kerim okumak
4- Tevbe istiğfar etmek
5- Salavat getirmek
6- Allah'ı çokça zikretmek
ADETLİ KADINLAR KANDİL GECELERİNDE NASIL İBADET EDEBİLİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler" şeklindeki açıklamasına adetli kadınların, Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş ve bu noktanın muallak olduğu ifadelerini eklemiştir.
Bunların yanı sıra adetli kadınların Kur'an dinlemelerinde herhangi bir sakınca olmadığını da vurgulamıştır.