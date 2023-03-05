Diyanet Berat Kandili'nde regl olanlar ne yapmalı? Adetliyken okunabilecek dualar... Adetli kadın Berat Kandil'inde nasıl ibadet eder?

ADETLİYKEN OKUNABİLECEK DUALAR NELERDİR?

Adetliyken dua etmenin hiçbir sakıncası olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi de dua niyetine okunabilir. Ayrıca Kur'an'daki duaya benzeyen ayetler de dua etmek amacıyla okunabilir.

Adetliyken kandillerde okunabilecek bazı dualar:

"Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."

Peygamber Efendimiz'in (SAV) mübarek gecelerden olan Berat Kandilinde okuduğu, "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim" duasını da adetli kadınlar, kadir gecesinde ve kandillerde edebilirler.