Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga'nın firari FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden hakkında dava bulunan Mustafa Timurbanga'nın, örgütün Kahramanmaraş'taki sözde yöneticilerinden olduğu ve yakalanmamak için 2016 yılında yurt dışına kaçtığı öğrenildi.
6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Timurbanga'nın FETÖ bağlantısı saptandı.
Depremlerin ardından hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan soruşturma başlatılan müteahhitlerden Mustafa Timurbanga'nın firari FETÖ üyesi olduğu belirlendi.