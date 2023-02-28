Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga'nın firari FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı!

TİMURBANGA HAKKINDAKİ İFADE

Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik açılan bir davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanıklardan Ö.Y, 8 Kasım 2017'deki duruşmada, firari Mustafa Timurbanga'nın kendisine 2015'teki bir görüşmede haklarında dava açılabileceğini ve bu nedenle yurt dışına kaçacağını söylediğini, kendisinin de beraberinde gelmesini istediğini aktarmıştı.

BİRİ TUTUKLANMIŞTI

Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

250 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'ta en fazla can kaybının yaşandığı yerlerden biri Ebrar Sitesi. ''Depreme çok dayanıklı" denilen sitede 14 bloktan 11'i yıkıldı, 250 kişi hayatını kaybetti.