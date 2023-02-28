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    • Haberler
    • 28.02.2023 11:46
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    • 28.02.2023 12:40
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    Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga'nın firari FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı!

    Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga'nın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve 2016'da yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. ''Depreme çok dayanıklı" denilen sitede 14 bloktan 11'i yıkıldı, 250 kişi hayatını kaybetti. FETÖ'nün Kimse Yok mu Derneği'ni kuran ve örgüte finans sağlayan mütevelli heyetinin başında olduğu gerekçesiyle aranan firari müteahhit Timurbanga'nın, topladığı paralarla dünyanın en gözde yerlerinde tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. Timurbanga'nın bizzat FETÖ elebaşı Gülen tarafından "Molla" kademesine yükseltildiği biliniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Müteahhidi firari FETÖ’cü çıktı!

    Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden hakkında dava bulunan Mustafa Timurbanga'nın, örgütün Kahramanmaraş'taki sözde yöneticilerinden olduğu ve yakalanmamak için 2016 yılında yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

    6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Timurbanga'nın FETÖ bağlantısı saptandı.

    Depremlerin ardından hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan soruşturma başlatılan müteahhitlerden Mustafa Timurbanga'nın firari FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

        FETÖ'nün Kahramanmaraş'taki sözde yöneticileri arasında yer alan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava bulunan Timurbanga'nın, 2016'da yurt dışına kaçtığı ve halen firari olduğu tespit edildi.

        TİMURBANGA HAKKINDAKİ İFADE
        Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik açılan bir davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanıklardan Ö.Y, 8 Kasım 2017'deki duruşmada, firari Mustafa Timurbanga'nın kendisine 2015'teki bir görüşmede haklarında dava açılabileceğini ve bu nedenle yurt dışına kaçacağını söylediğini, kendisinin de beraberinde gelmesini istediğini aktarmıştı.

        BİRİ TUTUKLANMIŞTI
        Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

        250 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
        Kahramanmaraş'ta en fazla can kaybının yaşandığı yerlerden biri Ebrar Sitesi. ''Depreme çok dayanıklı" denilen sitede 14 bloktan 11'i yıkıldı, 250 kişi hayatını kaybetti.


        FETÖ'NÜN HİMMET PARASIYLA İNŞAAT ŞİRKETİ KURDU
        Kahramanmaraş'ta Kimse Yok mu Derneği'ni kuran ve örgüte finans sağlayan mütevelli heyetinin başında olduğu gerekçesiyle aranan müteahhit Mustafa Timurbanga'nın, topladığı paralarla dünyanın en gözde yerlerinde tatil yaptığı ortaya çıktı. İtirafçı olan örgüt üyesi S. F.K, "Mustafa Timurbanga, önce örgütün parasıyla inşaat şirketi kurdu."


            ELEBAŞI GÜLEN'İN TALİMATIYLA "MOLLA" KADEMESİNE YÜKSELTİLDİ
            Bizzat FETÖ elebaşı Gülen tarafından, telekonferans sistemiyle "Büyük bölge imamı" olarak atandı ve diğer adıyla "Molla" kademesine yükseltildi. Gelir seviyesi yüksek kişilerle direk kendisi muhatap oluyordu ve 'yardım işlerinde kullanacağız, hayır derneklerimize aktaracağız, öğrenci okutacağız, yurtdışında kurban kestireceğiz, fakir fukaraya yardım edeceğiz' diyerek "Himmet" topluyordu. İnanılmaz derecede çok para akıyordu. Konumu nedeniyle kimse de ona hesap soracak düzeyde değildi."

            "GECELİĞİ 800- 1250 DOLAR ARASINDA DEĞİŞEN KRAL DAİRELERİNDE GÜNLERCE TATİL YAPARDI"
            Her yıl 2-3 defa Maldivler, Madagaskar adası, Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika'ya yakın kısmındaki gözde merkezlere tatile gider, Rolls Royce kiralar, geceliği 800- 1250 dolar arasında değişen kral dairelerinde günlerce tatil yapardı" dedi. Örgüt üyesi S. F.K, bu yapılanın doğru olmadığını söylediğini ancak Mustafa Timurbanga'nın "Takılma dostum, bu bizim komisyonumuz" cevabıyla şaşkına döndüğünü söyledi. Timurbanga, tutuklanacağını anladığı an, ABD'ye kaçmıştı.

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            Haberler Haberler Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga'nın firari FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı!
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