Bina güçlendirme nasıl yapılır? Deprem için bina, kolon güçlendirme fiyatları 2023 || Sismik deprem izolatör maliyeti ne kadar?

BİNA GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ

Türkiye'de betonarme binaların güçlendirilmesi uygulamalarında beton, çelik ve fiberbond (karbon fiber) gibi malzemeler kullanılır. Genellikle kolon güçlendirmesi için kullanılan bu malzemelerin özelliklerine göre bazı avantaj ve dezavantajları vardır. Örneğin; eski bir betonarme sistemi ile tasarlanan kolonda çelik bir malzeme ile kolon güçlendirme yöntemi avantaj olurken; bu eski betonun üzerine daha kaliteli betonla kaplanması dezavantaj olabilir. Çelik de, şekilde verme sorunları sebebiyle olumsuzluklar doğurabilir.

Bina güçlendirme karbon fiber uygulamaları da, bina güçlendirme yönetmeliği ile onaylanan işlemlerdir. Karbon fiber karbon ve reçine karşımı lifli (elyaf) bir malzemedir. Kolona sarılarak çelikle eşit oranda güçlendirme sağlayabilir. Ayrıca bina güçlendirme yöntemleri içinde en kısa sürede uygulanan güçlendirme işlemidir.

Düşük maliyetli filiz ekimi veya duvar ekimi yöntemi de, çelik ve demirden örülerek oluşturulan bir yapı güçlendirme sistemidir. Filiz ekimi işleminin ardından mantolama, beton delme, beton kesme ve iç ve dış cephe güçlendirme işlemleri daha kolay yapılabilir.