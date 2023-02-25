Bursa'nın İnegöl ilçesinde spiralle kesilen varilin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

VARİL PATLADI

Saat 17.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi'nde bir bağ evinde Mehmet Evren (26), yanındaki Rasul Müftiev (52) ile bağ evinin bahçesinde az miktarda solventin bulunduğu varili spiral ile kesmeye başladı. O sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle varil patladı.

YARALANDILAR!

Patlamanın şiddetiyle Mehmet ve yanındaki arkadaşını fırlattı. Patlama sonucu 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.