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    • Haberler
    • 25.02.2023 21:53
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    • 25.02.2023 22:07
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    Spiral ile kesilen varil patladı: 1 ölü, 1 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bağ evinde içinde solventin bulunan varili spiral ile kesen iki arkadaş meydana gelen patlamada yaralandı. Yaralılardan Mehmet Evren, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    takvim.com.tr
    Varil patladı: 1 ölü, 1 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde spiralle kesilen varilin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

    VARİL PATLADI
    Saat 17.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi'nde bir bağ evinde Mehmet Evren (26), yanındaki Rasul Müftiev (52) ile bağ evinin bahçesinde az miktarda solventin bulunduğu varili spiral ile kesmeye başladı. O sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle varil patladı.

    YARALANDILAR!
    Patlamanın şiddetiyle Mehmet ve yanındaki arkadaşını fırlattı. Patlama sonucu 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    KURTARILAMADI
    Yaralılardan Mehmet Evren, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Ölen gencin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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