Malatya Pütürge'de deprem! Elazığ, Adıyaman, Urfa'da da hissedildi! Depremler ne zaman bitecek? AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER listesi...

İki büyük depremin ardından, artçı depremlerin sürdüğünü hatırlatan Özer, "Bu artçı sarsıntılar, haftalar, aylar hatta 1 yıla kadar sürecek artçılar olacaktır. 2017 yılında Bodrum Kos arasında meydana gelen depremde tam 9 bin 9 tane artçı sarsıntı vardı. Burada da artçı sarsıntıların bu rakamlara ulaşması ve geçmesi beklenebilir. Vatandaşlarımızın da olabildiğince sakin olarak bu artçı sarsıntıları beklemeleri, hasarlı binalara girmemeleri, güvenli alanlarda beklemelerini önerebiliriz. Maalesef onun dışında yapabilecekleri bir şey yok" dedi.