Malatya Pütürge'de deprem! Elazığ, Adıyaman, Urfa'da da hissedildi! Depremler ne zaman bitecek? AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER listesi...

DERİNLİK 7 KİLOMETRE
Saat 23.25'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
ELAZIĞ, URFA, ADIYAMAN DA HİSSETTİ
Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
DERİNLİK 7 KİLOMETRE
Saat 23.25'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
ELAZIĞ, URFA, ADIYAMAN DA HİSSETTİ
Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK?
Bölgede büyük ve küçük artçı depremler tedirginliğe neden olurken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener en çok merak edilen sorulardan biri olan "Depremler ne zaman bitecek? " sorusunu yanıtladı.
İki büyük depremin ardından, artçı depremlerin sürdüğünü hatırlatan Özer, "Bu artçı sarsıntılar, haftalar, aylar hatta 1 yıla kadar sürecek artçılar olacaktır. 2017 yılında Bodrum Kos arasında meydana gelen depremde tam 9 bin 9 tane artçı sarsıntı vardı. Burada da artçı sarsıntıların bu rakamlara ulaşması ve geçmesi beklenebilir. Vatandaşlarımızın da olabildiğince sakin olarak bu artçı sarsıntıları beklemeleri, hasarlı binalara girmemeleri, güvenli alanlarda beklemelerini önerebiliriz. Maalesef onun dışında yapabilecekleri bir şey yok" dedi.
"7-8 METREYE VARAN KAYMALAR MEYDANA GELDİ"
Özener, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede şu ana kadar yapılan çalışmalarda 7.8 metreye varan kaymalar gözlemlendiğini açıkladı.
Fay çizgisi boyunca hareket eden kütlelerin birbirlerine göre kayma miktarları anlamına gelen, 'atım' tespitleriyle ilgili bilgi veren Özener, "Saha incelemeleri devam ettikçe daha da netleşecek ama 7-8 metreye varan atımlar olduğunu biliyoruz" dedi. Özener, artçı deprem sayılarında da bir azalma olmadığını belirterek, "Günde 500 artçı deprem çözüyoruz, ilerleyen zamanda azalacaktır" dedi.