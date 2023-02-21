Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 21.02.2023 09:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2023 09:51
    ABONE OL

    Şaban ayı ile ilgili hadisler ve ayetler! Şaban ayı ilk on gün tesbihi! Şaban ayının ilk gecesi ne zaman 2023?

    Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı hakkında araştırmalar hızlandı. 2023 yılında Şaban ayının ilk gününü ibadetle geçirmek isteyenler internet arama motorlarında Şaban ayı ile ilgili hadisleri, ilk on gün tesbihi hakkında bilgileri araştırıyor. Peki Şaban ayının ilk gecesi ne zaman 2023? İşte Şaban ayı ile ilgili hadisler ve ilk on gün tesbihi!

    takvim.com.tr
    Şaban ayı ile ilgili hadisler!

    Recep ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Şaban ayı ile ilgili bilgiler gündemde sıkça araştırılır oldu. Bu önemli ayı en anlamlı şekilde değerlendirmek isteyenler 'Şaban ayının ilk gecesi ne zaman 2023? Şaban ayı ile ilgili hadisler nelerdir?' sorularına yanıt aramaya başladı. Kutsal kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları her yıl ibadetlerle geçiriliyor. İşte Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayına dair merak edilenler...

    ŞABAN AYININ İLK GECESİ NE ZAMAN?

    Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının ilk gecesi de Diyanet'in takvimine göre 21 Şubat 2023 Salı gecesidir.

    ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ HADİSLER VE GÜZEL SÖZLER

    Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

    (Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.) [İbni Cerîr]

    (Recep ayında dokuz gün oruç tutanın günahları sevaba çevrilir.) [Gunye]

    (Receb ayında Allahü Teâlâ'ya çok istiğfar edin; çünkü Allahü Teâlâ'nın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemi]

    (Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

    (Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]

    (Allahü teâlâ, Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu" der. Allahü teâlâ, Nuh aleyhisselamı Receb ayında gemiye bindirdi. O da Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti.) [Taberanî]

    (Recebin bir gün başında [ilk günlerinde], bir gün ortasında ve bir gün de sonunda [son günlerinde] oruç tutana, ayın hepsinde tutmuş gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-Cennet]

        (Receb'de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, "Yâ Rabbi, onu mağfiret et" derler.) [Ebu Muhammed]

        (Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.) [Ebu Davud]
        (Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.) [Taberani]

        (Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İ. Asakir]

        (Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Ya'la]

        (Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî]

        (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizî]
        (Şaban ayında üç gün oruç tutana, Allahü Teâlâ Cennette bir yer hazırlar.) [Ey Oğul İlmihâli]

        (Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü Teâlâ buyurur ki: "Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim" Bu hâl, sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]

        (Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü Teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesaî]

        ÜÇ AYLAR İBADETLERİ NELER?

        Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

        Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

        Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

        ŞABAN AYINDA ÇEKİLMESİ GEREKEN ZİKİRLER

        Şaban ayının ilk 10 gününde;

        Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

        Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh. (100 kere)

        Şaban ayının ikinci 10 gününde;

        Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

        Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh. (100 kere)

        Şaban ayının üçüncü 10 gününde;

        Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

        Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh (100 kere)

            ŞABAN AYINDA ÇEKİLMESİ GEREKEN TESBİHLER

            1100 kez ' La İlahe İllallah' 100 kez de ' Muhammedürresulullah' denir.

            100 kez Subhana'llahi'l Hayyil Kayyum

            100 kez Subhanna'llahi'l Ehadi's Samed

            100 Subhana'llahi'l Gafuri'r Rahim

            Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih

            Ya Latif Celle Şanühü

            Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih

            ya Rezzak Celle Şanühü

            Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi

            ya Aziz Celle Şanühü

            11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

            21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

            Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

            Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"

            Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Evim depreme dayanıklı mı?
            Haberler Haberler Şaban ayı ile ilgili hadisler ve ayetler! Şaban ayı ilk on gün tesbihi! Şaban ayının ilk gecesi ne zaman 2023?
                SON DAKİKA