Yeni MSÜ geç başvuru tarihi ve ÜCRETİ 2023! MSÜ sınavı ertelendi mi, ne zamana ertelendi? Sınav yeri değiştirme nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu sene 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktı. Ancak ÖSYM'den erteleme kararı geldi. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle MSÜ sınavı ertelendi. Peki Ertelenen MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav yeri değişikliği nasıl yapılır? MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...