Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 15.02.2023 09:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2023 09:15
    ABONE OL

    Yeni MSÜ geç başvuru tarihi ve ÜCRETİ 2023! MSÜ sınavı ertelendi mi, ne zamana ertelendi? Sınav yeri değiştirme nasıl yapılır?

    MSÜ sınavı ertelendi mi, ne zamana ertelendi sorusu gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrası ÖSYM'den duyuru yayımlandı. Peki Ertelenen MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav yeri değişikliği nasıl yapılır? MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

    takvim.com.tr
    MSÜ sınavı ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu sene 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktı. Ancak ÖSYM'den erteleme kararı geldi. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle MSÜ sınavı ertelendi. Peki Ertelenen MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav yeri değişikliği nasıl yapılır? MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...

    MSÜ SINAVI ERTLENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

    MSÜ sınavı ertelendi. Ertelenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

    Yapılan açıklamada; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde;19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

    2023 MSÜ SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE BAŞVURU EKRANI

    2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi (2023 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuru tarihi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında değiştirildi.

    Buna göre 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi 01-06 Mart 2023 olarak değiştirildi. Söz konusu tarihlerde geç başvuru süresince daha önce başvurusunu yapmış olan adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

        MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

        2023 MSÜ başvuru ücreti 130 Türk Lirası'dır.

        2023 MSÜ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

        Milli Savunma Üniversitesi (2023 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik numarası ve şifre girilerek yapılabilecek.

        2023 MSÜ BAŞVURU EKRANI | TIKLAYINIZ

        NOT: Sınav Merkezi'ni güncellemek istemeyen adayların herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Depremde en çok hasar gören il ve ilçeler hangileri?
        Haberler Haberler Yeni MSÜ geç başvuru tarihi ve ÜCRETİ 2023! MSÜ sınavı ertelendi mi, ne zamana ertelendi? Sınav yeri değiştirme nasıl yapılır?
            SON DAKİKA