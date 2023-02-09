Sahra hastanesi yaraları sarıyor! Ameliyathane, laboratuvar, röntgen cihazı tam teşekküllü sağlık hizmeti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından kent merkezindeki Şehir Hastanesi bahçesine Sahra Hastanesi kuruldu.
İçerisinde röntgen cihazından, ameliyathanesine hatta laboratuvarına kadar her türlü imkan bulunan hastane vatandaşın imdadına yetişti.
SAHRA HASTANESİ KURULDU
Merkez üssü Kahramanmaraş ve Elbistan'da meydana gelen iki deprem nedeniyle 10 ilde yıkım meydana geldi.
Hastaneler yaraları sarmaya çalışırken, bunun yanı sıra hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin bahçesine Sahra Hastanesi kuruldu.