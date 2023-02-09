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    • Haberler
    • 09.02.2023 14:16
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    • 09.02.2023 14:34
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    Sahra hastanesi yaraları sarıyor! Ameliyathane, laboratuvar, röntgen cihazı tam teşekküllü sağlık hizmeti

    Kahranmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından devlet tüm imkanlarıyla bölgede seferber oldu. Arama-kurtarma faaliyetlerinin yanında yardımlarla depremzedeleri yalnız bırakmayan devlet, yaralıların ve hastaların tedavisi için sahra hastaneleri kurmaya başladı. İçinde her türlü imkanın bulunduğu hastaneler yaraları sarıyor.

    AJANSLAR
    Sahra hastanesi yaraları sarıyor!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından kent merkezindeki Şehir Hastanesi bahçesine Sahra Hastanesi kuruldu.

    İçerisinde röntgen cihazından, ameliyathanesine hatta laboratuvarına kadar her türlü imkan bulunan hastane vatandaşın imdadına yetişti.

    SAHRA HASTANESİ KURULDU
    Merkez üssü Kahramanmaraş ve Elbistan'da meydana gelen iki deprem nedeniyle 10 ilde yıkım meydana geldi.

    Hastaneler yaraları sarmaya çalışırken, bunun yanı sıra hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin bahçesine Sahra Hastanesi kuruldu.

        Hastaneler tüm hazırlıklarını hızlı bir şekilde tamamladı.

        YARALAR SARILIYOR
        İçerisinde röntgen cihazından ameliyathanesine hatta laboravutarına kadar her şeyi düşünülen sahra hastanelerinde yaralar sarılmaya başlandı.

        Deprem nedeniyle yaralanan veya farklı bir rahatsızları bulunan vatandaşlar sahra hastanesine gelip, muayenesini ve tedavisini olmaya başladı.

        Hastane, kentteki diğer hastanelerin de yükünü hafifletecek.

            LİMANDA BEKLİYORLAR
            Milli Savunma Bakanlığınca TCG Sancaktar VE TCG Bayraktar gemileri, Sağlık Bakanlığı personelinin de desteğiyle Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelere cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmeti sağlamak üzere İskenderun Limanı'nda bekliyor.

            DÜNYA YARDIMA KOŞTU
            Özbekistan, Türkiye'ye sahra hastanesi kurulması için ekipman ve 71 kişilik sağlık ekibi gönderdi.

            Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, ülkesinden 200'den fazla arama kurtarma personelinin Gaziantep'te çalışmalar yürüttüğünü, Hint ordusunun da Hatay'da bir sahra hastanesi kurduğunu belirtti.

                İsrail, deprem bölgesinde sahra hastanesi kurmak üzere Türkiye'ye 230 kişilik yeni ekip gönderdi.

                İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma personelinin yanı sıra doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlilerinden oluşan 230 kişilik ekip Türkiye'ye hareket etti. İsrailli ekip, deprem bölgesinde ekipmanlarıyla bir sahra hastanesi kuracak.

                Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Acil durum bölgesinde tedavi, ameliyat ve yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu sahra hastanesi konuşlandırıldı. 40'tan fazla doktor tıbbi yardım sağlamaya hazır." ifadeleri yer aldı.

                    Fransa, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de çok amaçlı sahra hastanesi kuracağını açıkladı.

                    Belçika, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye günde 100'den fazla hastayı tedavi edebilecek sahra hastanesi gönderecek.

                    10 İLDE 77 SAHRA HASTANESİ
                    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde 77 sahra hastanesi kurduklarını, acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonların da yapılabildiğini bildirdi.

                    Koca, şu bilgileri paylaştı: "Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor."

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                    Haberler Haberler Sahra hastanesi yaraları sarıyor! Ameliyathane, laboratuvar, röntgen cihazı tam teşekküllü sağlık hizmeti
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