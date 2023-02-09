Sahra hastanesi yaraları sarıyor! Ameliyathane, laboratuvar, röntgen cihazı tam teşekküllü sağlık hizmeti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından kent merkezindeki Şehir Hastanesi bahçesine Sahra Hastanesi kuruldu.

İçerisinde röntgen cihazından, ameliyathanesine hatta laboratuvarına kadar her türlü imkan bulunan hastane vatandaşın imdadına yetişti.