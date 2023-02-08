Twitter ne zaman açılacak? Twitter ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 8 Şubat Twitter neden açılmıyor, neden yavaşladı?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da sorun olduğu belirtiliyor. Peki, Twitter ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 8 Şubat Twitter neden açılmıyor, sorun ne zaman çözülecek? Twitter ne zaman açılacak? İşte merak edilenler!
Twitter neden açılmıyor ve çöktü mü sorusu, Twitter erişim sorunu yaşayan bazı kullanıcılar tarafından arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. Yaşadıkları sorun üzerine 'Twitter açılmıyor' ve 'Twitter'a neden girilmiyor' gibi sorgularla konuya cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor.
8 ŞUBAT 2023 TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde bir sorun olduğu belirtiliyor. Uygulamaya girmek isteyen kullanıcılar, erişimde sorun yaşıyor.