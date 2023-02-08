Hatay son dakika! Hatay depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç? HATAY'DA SON DURUM NE?

DEPREMDE 912 CAN KAYBI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başkan Erdoğan AFAD Merkezi'nde depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Şu ana kadar tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan vatandaşımız 2470'i bulmuştur. Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Böyle dönemlerde ulaşım ve iletişimin sağlıklı yönetilmesi önem taşıyor. Gün 85 milyon tek yürek olma günüdür."