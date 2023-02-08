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    • Haberler
    • 08.02.2023 11:23
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    • 08.02.2023 11:25
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    Hatay son dakika! Hatay depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç? HATAY'DA SON DURUM NE?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre illerde hissedildi. Etkinin hissedildiği illerden biri olan Hatay'da son duruma ilişkin açıklamalar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. İşte Hatay son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    HATAY’DA SON DURUM NE?

    Hatay son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İşte son dakika Hatay ölü ve yaralı sayısı...

    HATAY'DA SON DURUM NE?

    Hatay: 1647 vefat, 6200 yaralı

    DEPREMDE 912 CAN KAYBI

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başkan Erdoğan AFAD Merkezi'nde depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "Şu ana kadar tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan vatandaşımız 2470'i bulmuştur. Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Böyle dönemlerde ulaşım ve iletişimin sağlıklı yönetilmesi önem taşıyor. Gün 85 milyon tek yürek olma günüdür."
        85 milyon tek yürek! Yüzyılın felaketinde eşsiz dayanışma
        Haberler Haberler Hatay son dakika! Hatay depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç? HATAY'DA SON DURUM NE?
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