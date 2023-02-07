Deprem sonrası yol durumu hakkında araştırmalar hızlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü deprem sebebiyle trafiğe kapanan yolları ve alternatif güzergahları paylaşıyor. KGM yol durumu hakkında güncellemeler devam ediyor. İşte güncel kapalı yollar ve deprem sonrası yol durumu...