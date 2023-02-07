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    • 07.02.2023 17:01
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    7 Şubat 2023 deprem sonrası yollarda son durum ne? KGM hangi yollar kapalı? Adana-İskenderun, Antalya-Hatay, Urfa- Antep, Nurdağı son dakika...

    Deprem sonrası yol durumu hakkında araştırmalar hızlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü deprem sebebiyle trafiğe kapanan yolları ve alternatif güzergahları paylaşıyor. KGM yol durumu hakkında güncellemeler devam ediyor. İşte güncel kapalı yollar ve deprem sonrası yol durumu...

    takvim.com.tr
    7 Şubat 2023 deprem sonrası yollarda son durum ne?

    Deprem sonrası yol durumu hakkında araştırmalar hızlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü deprem sebebiyle trafiğe kapanan yolları ve alternatif güzergahları paylaşıyor. KGM yol durumu hakkında güncellemeler devam ediyor. İşte güncel kapalı yollar ve deprem sonrası yol durumu...

    KGM DEPREM SONRASI KAPANAN YOLLAR LİSTESİ

    Bahçe-Gaziantep istikameti, 052-13-01 (Şehitler Viyadüğü) no'lu yol (Yolda olu oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamam kapatıldı.

    Malatya-Gölbaşı-5. bölge hudud, yoldaki çökmeler nedeniyle araş trafiğine kapatıldı.

        Malatya-Yazıhan, depremde köprü derzinin açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ancak trafik yeniden çift yönlü olarak sağlanıyor.

        Adıyaman-Çelikhan, deprem nedeniyle Bulam 3 köprüsü yıkıldığı için kapalı.

        Çelikhan-Sürgü, deprem sebebiyle Balıkburnu köprüsü yıkıldı.

            Hatay-Reyhanlı, 420-02 K.K no'lu yol (yolda oluşan çökmeler nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

            Göksun-Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda ise ulaşım eski devlet yolundan sağlanmaktadır.

            Bilgiler güncellendikçe haberimize eklenecektir...
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                Haberler Haberler 7 Şubat 2023 deprem sonrası yollarda son durum ne? KGM hangi yollar kapalı? Adana-İskenderun, Antalya-Hatay, Urfa- Antep, Nurdağı son dakika...
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