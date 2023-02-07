Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi? Enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti. Peki, Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte merak edilenler...
Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığını duyurdu ve 'Dualarımız seninle' mesajını paylaştı.
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, "Ahmet Eyüp Türkaslan'ın öldüğüne dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Kurtarma çalışmaları sürerken yeni bir deprem daha oldu. Bu yüzden ekipler geri çekildi. İnşallah iyi haberlerini alacağız." dedi.
Yılmaz Vural yaptığı açıklamada Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat ettiğini duyurdu.