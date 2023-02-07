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    • Haberler
    • 07.02.2023 19:28
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    • 07.02.2023 19:28
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    Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi? Enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti!

    Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığını duyurdu ve 'Dualarımız seninle' mesajını paylaşmıştı. Son dakika haberine göre, Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat ettiği duyuruldu. Peki, Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir, kaç yaşındaydı?

    Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti. Peki, Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte merak edilenler...

    Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığını duyurdu ve 'Dualarımız seninle' mesajını paylaştı.

    Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, "Ahmet Eyüp Türkaslan'ın öldüğüne dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Kurtarma çalışmaları sürerken yeni bir deprem daha oldu. Bu yüzden ekipler geri çekildi. İnşallah iyi haberlerini alacağız." dedi.



    Yılmaz Vural yaptığı açıklamada Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat ettiğini duyurdu.



        Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir?

        Ahmet Eyüp Türkaslan 11 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda yer alan genç futbolcu profesyonel kariyerine 2013 yılında Polatlı Bugsaşspor ile adım attı.

        Osmanlıspor kulübünde de oynayan Ahmet Eyüp Türkaslan, Yeni Malatyaspor'da forma giyiyor.
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