YARIN KANDİL Mİ?

23 Ocak Pazartesi günü, yani yarın üç ayların ilk günüdür. Yani kandil değil, Recep ayının ilk günü olarak bilinir. Kandil ise 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Kandil gecesini ihya edebilmiş olmak için; imkanı olanlar gündüzünde oruç tutacak, gecesinde ise evde ya da cemaatle namaz kılarak ibadetlerini yerine getirecek.