NETLEŞTİ! MACKO Maçkolik halka arz sonuçları kallavi geldi! Maçkolik kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? Borsa kodu ve hisse yorumları...

MAÇKOLİK HALKA ARZ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MACKO Halka Arz Sonuçları



Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("Mackolik" veya "Şirket") paylarının halka arzında 19 – 20 Ocak 2023 tarihleri arasında talep toplanmıştır.

Mackolik'in mevcut ortaklarından İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli 8.500.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Mackolik paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 38,00 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 323.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket Çalışanlarına tahsisat tutarının yaklaşık 1,3 katı, Bireysel Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 14,5 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 60,2 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının 8,6 katı olmak üzere toplamda 31,5 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir.

MAÇKOLİK HİSSE FİYATI NE KADAR?

Maçkolik kalka arz hisse fiyatı 38,00 TL olarak belirlendi.