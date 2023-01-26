BİLSEM sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları 2023 nereden öğrenilir? MEB BİLSEM 2023 sınav takvimi!

BİLSEM değerlendirme sınavına katılan öğrenciler ve velileri heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Bu nedenle, internet üzerinde 'BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim ile birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirdi. Peki, 2023 BİLSEM değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
BİLSEM NEDİR? SINAVLAR NASIL UYGULANIR?
BİLSEM örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır. Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.