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    • Haberler
    • 26.01.2023 10:30
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    • 26.01.2023 10:30
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    BİLSEM sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları 2023 nereden öğrenilir? MEB BİLSEM 2023 sınav takvimi!

    BİLSEM değerlendirme sonuçları için aramalar hız kazandı. BİLSEM sonuçlarını merak edenler 2023 takvimini inceliyor. Normal eğitim kurumlarında zihinsel, görsel, müzik gibi alanlarda özel yeteneği bulunan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Peki, BİLSEM sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları 2023 nereden öğrenilir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

    BİLSEM değerlendirme sınavına katılan öğrenciler ve velileri heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Bu nedenle, internet üzerinde 'BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim ile birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirdi. Peki, 2023 BİLSEM değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

    BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

    Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak.

    Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.

    BİLSEM NEDİR? SINAVLAR NASIL UYGULANIR?

    BİLSEM örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır. Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

        BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada gerçekleştiren grup taramasında başarı sağlayan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına hak kazanır.

        BİLSEM SINAVI NASIL YAPILIR?

        BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada grup taraması gerçekleşecek. Bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapacak.

        GRUP TARAMA SINAVI: Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanacak, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecek.

        BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI: Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

        Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.
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        Haberler Haberler BİLSEM sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları 2023 nereden öğrenilir? MEB BİLSEM 2023 sınav takvimi!
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