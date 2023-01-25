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    • 25.01.2023 09:11
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    Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? 2023 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Kandil ibadetleri...

    Üç Aylar'ın başlangıcını müjdeleyen bu özel gece hakkında aramalar hız kazandı. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili her sene Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak ediliyor. Peki, 2023 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

    Gündemde en çok araştırılan sorulardan biri 'Regaip kandili ne zaman' sorusu oldu. Müslüman alemi Diyanet takvimini yakından takip ediyor ve 2023 yılı kandil günlerinin hangi tarihlerde idrak edileceğini merak ediyor. 23 Ocak'ta Üç Aylar'ın başlangıcı olan Recep ayı başladı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından diğer kandil günleri de açıklandı. Peki, 2023 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir?

    REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

    Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili her sene Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak ediliyor. Bu sene ise Regaip Kandili 26 Ocak günü idrak edilecek.

    REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

    Regaip Kandili'ndeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir.

        REGAİP KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

        Recep ayının 1, 2 ve 3. günün orucunun sevabı çok büyüktür. İlk Perşembe günü yani Regaip Kandilinde ve 13, 14 ve 15. gün ile birlikte son üç gün tutulacak oruçlar da faziletlidir. Regaip Kandilinde bir gün oruç tutuluyor.

        REGAİP KANDİLİNDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

        Recep ayının ve üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili üç ayların karşılama sevincidir. Bu zamanda en güzel ibadetlerden biri de oruçtur. Bu nedenle dil tek başına yeterli değil kalpteki niyet önemlidir. Dille ifade edilerek niyetlenilmese de kişi oruçludur. Regaip Kandilinde ya da her hangi bir zamanda oruç tutarken 'Allah'ım niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir.

        2023 KANDİL TAKVİMİ

        17 Şubat Miraç Kandili
        6 Mart Berat Kandili
        17 Nisan Kadir Gecesi
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