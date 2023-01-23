Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 23.01.2023 21:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2023 21:42
    ABONE OL

    2023'te PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman? PTT personel alımı branş, kadro ve kontenjanlar açıklandı mı?

    'PTT personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak' soruları sıklıkla araştırılır oldu. Şubat ayına az bir zaman kala PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi başvurular hakkında detayları öğrenmek için harekete geçti. Peki PTT personel alımına başladı mı? 2023 PTT personel alımı kadroları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2023’te PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman?

    PTT tarafından yapılacak olan personel alımı açıklamaları on binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Yakın bir süreçte PTT personel alımı hakkında açıklama gelmedi. Peki, PTT Personel alımı başvuruları ne zaman? PTT 2023 yılında personel alımı yapacak mı? Branş, kadro, kontenjan dağılımı nasıl? İşte detaylar!

    PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

    2023 PTT personel alımı başvuru tarihleri paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde kurumdan bir açıklama yapılması bekleniyor.

    PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

    a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

    istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

    b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

    c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

        ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

        f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

        g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

        ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

        h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Haberler 2023'te PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman? PTT personel alımı branş, kadro ve kontenjanlar açıklandı mı?
            SON DAKİKA