2023'te PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman? PTT personel alımı branş, kadro ve kontenjanlar açıklandı mı?

PTT tarafından yapılacak olan personel alımı açıklamaları on binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Yakın bir süreçte PTT personel alımı hakkında açıklama gelmedi. Peki, PTT Personel alımı başvuruları ne zaman? PTT 2023 yılında personel alımı yapacak mı? Branş, kadro, kontenjan dağılımı nasıl? İşte detaylar!
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
2023 PTT personel alımı başvuru tarihleri paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde kurumdan bir açıklama yapılması bekleniyor.
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde
istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.