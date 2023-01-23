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    • Haberler
    • 23.01.2023 13:10
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    • 23.01.2023 13:10
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    2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı? 2023 MEB ATAMA TAKVİMİ!

    Öğretmen atamaları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda 1 tane olacak şekilde planlıyoruz." dedi. Bu açıklamaların ardından gözler atama tarihlerine çevrildi. Peki, 2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2023 öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda 1 tane olacak şekilde planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından gözler atamalara çevrildi. Peki, 2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2023 öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    BAKAN ÖZER'DEN 'ATAMA' AÇIKLAMASI
    Yüzlerce öğretmen adayınca beklenen atama takvimi merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi.

    2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.

        2023 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

        Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.
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        Haberler Haberler 2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı? 2023 MEB ATAMA TAKVİMİ!
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