2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı? 2023 MEB ATAMA TAKVİMİ!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda 1 tane olacak şekilde planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından gözler atamalara çevrildi. Peki, 2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2023 öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı? İşte merak edilenler!
BAKAN ÖZER'DEN 'ATAMA' AÇIKLAMASI
Yüzlerce öğretmen adayınca beklenen atama takvimi merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi.
2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.