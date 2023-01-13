RAMI KIŞLASI KÜTÜPHANESİ YOL TARİFİ ADRESİ! Rami Kışlası Kütüphane nerede, nasıl gidilir? Rami Kışlası Kütüphanesi saat kaçta açılıyor?

RAMİ KIŞLASI TARİHİ

Rami Çiftliği Kışlası Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Sultan III. Mustafa zamanında 1757-703 yılları arasında yaptırılmıştır. "Asakir-i Mansure-i Muhammediyye" (Peygamberin Allahın yardımını görmüş askerleri) için Sultan II. Mahmut zamanında onarım gören kargir bir yapı olan Rami Kışlası 1960'lara değin aktif olarak kullanılmıştır. 1980 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen yapıdan otopark, futbol ve spor sahası ve gıda deposu olarak yararlanılmıştır.