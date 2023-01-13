RAMI KIŞLASI KÜTÜPHANESİ YOL TARİFİ ADRESİ! Rami Kışlası Kütüphane nerede, nasıl gidilir? Rami Kışlası Kütüphanesi saat kaçta açılıyor?

Rami kışlası kütüphanesi Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak kütüphane hakkında araştırmalar hızlandı. Peki Rami Kışlası Kütüphane nerede, nasıl gidilir? Rami Kışlası Kütüphanesi saat kaçta açılıyor? İşte merak edilenler...
RAMI KIŞLASI KÜTÜPHANE NEREDE, NASIL GIDILIR?
Rami Kışlası Kütüphanesi, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alıyor. Eyüp-Rami sınırları içindeki kışlanın 250 yılı aşkın bir tarihi bulunuyor.
RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Uzun süredir kütüphane için çalışmalara yapılan kışla 13 Ocak 2023 (BUGÜN) Cuma günü hizmete giriyor.
RAMİ KIŞLASI TARİHİ
Rami Çiftliği Kışlası Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Sultan III. Mustafa zamanında 1757-703 yılları arasında yaptırılmıştır. "Asakir-i Mansure-i Muhammediyye" (Peygamberin Allahın yardımını görmüş askerleri) için Sultan II. Mahmut zamanında onarım gören kargir bir yapı olan Rami Kışlası 1960'lara değin aktif olarak kullanılmıştır. 1980 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen yapıdan otopark, futbol ve spor sahası ve gıda deposu olarak yararlanılmıştır.