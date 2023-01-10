Deprem mi oldu son dakika? 10 Ocak az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Ayvalık...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! AFAD, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10:38'de hissedilen depremin merkez üssü Midilli açıkları olarak açıklandı. İşte detaylar...
10 OCAK 2023 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Midilli açıkları olan deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2023
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.82 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-10
Saat:10:38:30 TSİ
Enlem:39.36 N
Boylam:26.261 E
Derinlik:14.95 km
Detay:https://t.co/U3NczehR2E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin, yerin 15 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi.
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Öte yandan saat 02.00'de de, merkez üssü Ege Denizi'ndeki Girit Adası'nın kuzey doğusu açıklarında şiddeti 4.2 olarak açıklanan bir sarsıntı daha meydana gelmişti.