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    • Haberler
    • 10.01.2023 10:45
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    • 10.01.2023 11:06
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    Deprem mi oldu son dakika? 10 Ocak az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Ayvalık...

    Son dakika... Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Midilli açıkları olan deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi. İnternet arama motorlarında depremi hissedenler '10 Ocak az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? ' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuld. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi ve diğer detaylar...

    Ege’de korkutan deprem! İzmir, Ayvalık...

    SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! AFAD, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10:38'de hissedilen depremin merkez üssü Midilli açıkları olarak açıklandı. İşte detaylar...

    10 OCAK 2023 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Midilli açıkları olan deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi.

    👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    Depremin, yerin 15 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi.

    👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Öte yandan saat 02.00'de de, merkez üssü Ege Denizi'ndeki Girit Adası'nın kuzey doğusu açıklarında şiddeti 4.2 olarak açıklanan bir sarsıntı daha meydana gelmişti.
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    Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika? 10 Ocak az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Ayvalık...
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