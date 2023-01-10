Deprem mi oldu son dakika? 10 Ocak az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Ayvalık...

Depremin, yerin 15 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi.

👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Öte yandan saat 02.00'de de, merkez üssü Ege Denizi'ndeki Girit Adası'nın kuzey doğusu açıklarında şiddeti 4.2 olarak açıklanan bir sarsıntı daha meydana gelmişti.