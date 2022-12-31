Bedelli askerlik ücretinin 2023 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı için uygulanacak asgari ücreti bir önceki gün açıkladı. Artış yüzde 54.66 seviyesinde gerçekleşirken askerliği yaklaşan kişiler yeni bedelli askerlik ücreti hakkında internet arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu? İşte BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023!