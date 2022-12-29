ZAMLI yeni BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ! MSB ASAL Bedelli askerlik açıklandı mı, ücreti ne kadar, kaç TL oldu 2023?

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından 2023 yılında geçerli olacak bedelli askerlik tutarı merak konusu oldu. Bedelli askerlik ücreti TÜİK 6 aylık enflasyon verileri sonrası yapılan memur zammına indekslidir. Bedelli askerlik yapmak isteyenler internet arama motorlarında 'Bedelli askerlik açıklandı mı, ücreti ne kadar, kaç TL oldu 2023?' sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
2023 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı. Resmi açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığının sitesinde yer alan açıklamada "7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Bedelli askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacakları tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ödenecek tutar 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir." denildi.
Yeni bedelli asgerlik ücreti açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
BEDELLİ ASKERLİK ÇIKMAMA İHTİMALİ VAR MI?
Bedelli askerlikte sınıflandırma sonuçları kura ile belirleniyor. Başvuru sayısının fazla olması durumunda, adaylar bir sonraki kuraya tabi tutuluyor. Bedelli askerlikten yararlanma şarları ise şu şekilde:
BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE MÜRACAAT KABUL ESASLARI
1. Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;
a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.
b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.
c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.