KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU! KPSS 2. yerleştirme Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim TABAN-TAVAN puanları nasıl? Branş ve kontenjan listesi, NİTELİK KODLARI!

Sabah saatlerinden itibaren KPSS tercih robotu 2022 hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. 21 Aralık yani bugün ÖSYM tarafından KPSS 2. tercih başvuruları başladı. Peki, , KPSS 2. yerleştirme Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim TABAN-TAVAN puanları nasıl? Branş ve kontenjan listesi açıklandı mı? İşte detaylar!
2022/2 KPSS TERCİHLERİ BAŞLADI!
ÖSYM tarafından paylaşılan açıklamaya göre KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.
KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU yayınlandı.
TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar