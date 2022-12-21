KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU! KPSS 2. yerleştirme Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim TABAN-TAVAN puanları nasıl? Branş ve kontenjan listesi, NİTELİK KODLARI!

KPSS TERCİH VE KILAVUZ BİLGİSİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzuna saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.