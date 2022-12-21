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    • Haberler
    • 21.12.2022 10:44
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    • 21.12.2022 10:57
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    KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU! KPSS 2. yerleştirme Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim TABAN-TAVAN puanları nasıl? Branş ve kontenjan listesi, NİTELİK KODLARI!

    Son dakika haberine göre, ÖSYM tarafından paylaşılan açıklamaya göre 'KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme' tercih başvuruları başladı. Adaylar 28 Aralık tarihine kadar tercih başvurularını yapacak. Peki, KPSS 2. yerleştirme Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim TABAN-TAVAN puanları nasıl? Branş ve kontenjan listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU!

    Sabah saatlerinden itibaren KPSS tercih robotu 2022 hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. 21 Aralık yani bugün ÖSYM tarafından KPSS 2. tercih başvuruları başladı. Peki, , KPSS 2. yerleştirme Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim TABAN-TAVAN puanları nasıl? Branş ve kontenjan listesi açıklandı mı? İşte detaylar!

    2022/2 KPSS TERCİHLERİ BAŞLADI!

    ÖSYM tarafından paylaşılan açıklamaya göre KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

    KPSS TERCİH YAPMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU yayınlandı.

    TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

    TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

    TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

        KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek.

        TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

        KPSS TERCİH VE KILAVUZ BİLGİSİ

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzuna saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

        Adaylar tercihlerini, 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 21 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

            Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.
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            Haberler Haberler KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU! KPSS 2. yerleştirme Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim TABAN-TAVAN puanları nasıl? Branş ve kontenjan listesi, NİTELİK KODLARI!
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