KPSS-2022/12 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı atamaları başladı mı? ÖSYM yerleştirme sonucu sorgulama!

KPSS-2022/12 tercih sonuçları ile ilgili beklenen duyuru geldi. ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden "KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" başlıklı duyuru paylaşıldı. Adaylar tercihlerini, 07-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapmıştı. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar!
SONUÇLAR AÇIKLANDI!
KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
07 – 12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Aralık 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ŞARTLARI NELER?
*İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapan adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.