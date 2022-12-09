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    • Haberler
    • 09.12.2022 16:36
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    • 09.12.2022 16:45
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    9 Aralık GSB'den mesaj geldi, anlamı nedir? GSB mesaj kart nedir? 2022-23 KYK burs sonuçları mı açıklandı?

    KYK burs başvurularının sona ermesiyle birlikte öğrenciler tarafından sonuç tarihi büyük bir merakla araştırılıyor. Bu gelişmeler sonrası GSB tarafından bugün mesaj gönderildiği ileri sürüldü. Öğrenciler gelen mesaj sonrası KYK burs onuçlarının açıklandığını düşündü. Peki, 9 Aralık GSB'den mesaj geldi, anlamı nedir? GSB mesaj kart nedir? KYK burs sonuçları mı açıklandı? İşte son dakika gelişmeler!

    9 Aralık GSB’den mesaj geldi, anlamı nedir? GSB mesaj kart nedir? KYK burs sonuçları mı açıklandı?

    KYK burs başvurularının tamamlanmasının ardından gözler KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 9 Aralık GSB'den mesaj geldi, anlamı nedir? GSB mesaj kart nedir? KYK burs sonuçları mı açıklandı? İşte merak edilenler!

    GSB'den mesaj geldi, anlamı nedir?

    GSB tarafından gönderilen mesajda KYK başvuru sürecine ilişkin bilgiler yer aldı.

    BURS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH

    Gençlik ve Spor Bakanlığı burs başvuru sonuçları için herhangi bir tarih açıklaması yapmıyor. Değerlendirme işlemleri sona erdiğinde burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden erişime açılıyor.

    Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri 10 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar ise 15 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu yılda sonuçlar için gözler Aralık ayının ikinci haftasına çevrildi.

    ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın 2023 yılı bütçesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

        Bakan Kasapoğlu, 2022-2023 burs ücretleri hakkında öğrencilere müjdeli haberi verdi. Kredi ve burs altyapısının da ulaştığı öğrenci sayısıyla örnek olduğunun altını çizen Kasapoğlu " 45 liradan 850 liraya getirdik ve bu yıl da yeni bir devrim yapacağız, rakamlarla da devrim yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız onu inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacak." dedi.

        BURS SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK

        Burs sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK burs sonucu sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek. Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşan ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.
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        Haberler Haberler 9 Aralık GSB'den mesaj geldi, anlamı nedir? GSB mesaj kart nedir? 2022-23 KYK burs sonuçları mı açıklandı?
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