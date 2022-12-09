9 Aralık GSB'den mesaj geldi, anlamı nedir? GSB mesaj kart nedir? 2022-23 KYK burs sonuçları mı açıklandı?

KYK burs başvurularının tamamlanmasının ardından gözler KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 9 Aralık GSB'den mesaj geldi, anlamı nedir? GSB mesaj kart nedir? KYK burs sonuçları mı açıklandı? İşte merak edilenler!
GSB'den mesaj geldi, anlamı nedir?
GSB tarafından gönderilen mesajda KYK başvuru sürecine ilişkin bilgiler yer aldı.
BURS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH
Gençlik ve Spor Bakanlığı burs başvuru sonuçları için herhangi bir tarih açıklaması yapmıyor. Değerlendirme işlemleri sona erdiğinde burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden erişime açılıyor.
Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri 10 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar ise 15 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu yılda sonuçlar için gözler Aralık ayının ikinci haftasına çevrildi.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın 2023 yılı bütçesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.