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    • Haberler
    • 29.11.2022 08:52
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    • 29.11.2022 08:52
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    MSB personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? MSB 1115 personel alımı kurası isim listesi ne zaman açıklanacak 2022?

    MSB personel alımına ilişkin detaylar merak edildi. Bu kapsamda 1115 personel alımı başvuru sonuçları için tarih araştırmaları yapılmaya devam ediliyor. Öte yandan MSB kura çekimi için tarih verdi. Peki, MSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? MSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    MSB personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI?

    Milli Savunma Bakanlığı personel alımı sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 25 Kasım'da tamamlanan başvuruların ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Peki, MSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? MSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!



    MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru sonrasında 21 Kasım'da başlayan personel alımı için başvurular 25 Kasım'da tamamlandı.

    MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.



        Buna göre; MSB personel alımı başvuru sonuçlarının 8 Aralık tarihinden önce açıklanması bekleniyor.



        HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

        İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.
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        Haberler Haberler MSB personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? MSB 1115 personel alımı kurası isim listesi ne zaman açıklanacak 2022?
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