MSB personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? MSB 1115 personel alımı kurası isim listesi ne zaman açıklanacak 2022?

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 25 Kasım'da tamamlanan başvuruların ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Peki, MSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? MSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru sonrasında 21 Kasım'da başlayan personel alımı için başvurular 25 Kasım'da tamamlandı.
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.