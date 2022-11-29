MSB personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? MSB 1115 personel alımı kurası isim listesi ne zaman açıklanacak 2022?

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.