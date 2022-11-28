Sağlık Bakanlığı 791 klinik destek elamanı başvuru şartları, ilan NO İL İL kontenjanlar! İŞKUR klinik destek elemanı alımı 2022 BAŞVURU ekranı!

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni personel alımı başvuruları başladı. 11 bin 317 işçi alımının detayları Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu yayınlanan ilana göre klinik destek elemanı kadrosu hakkında detaylar merak edildi. Müracaat yapan adayların özel ve genel başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir. Peki, Sağlık Bakanlığı klinik destek elamanı başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı klinik destek elamanı başvuru şartları, ilan no nedir? İşte merak edilenler!
Resmi Gazete'de detaylı bilgilendirme ve başvuru süreci ile ilgili detaylar şu şekilde yer aldı:
11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı yapılacaktır.
2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir.
3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28/11/2022 - 02/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.
5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.
6. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir
KLİNİK DESTEK ELEMANI BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
2- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.