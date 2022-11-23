Google Deprem Uyarısı AÇMA EKRANI! Google Deprem Uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır, nasıl açılır? (Android-İOS iPhone)

Google vatandaşların ücretsiz kullanabilmesi için depremi önceden algılayan ve kullanıcılara uyarı mesajı gönderen bir sistem geliştirdi. Peki, Google Deprem Uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır, nasıl açılır? İşte merak edilenler!
Google, altyapısı ve teknolojisinden faydalanarak dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı gönderdiği ücretsiz bir sistem geliştirdi. Deprem meydana geldiğinde deprem dalgalarının sarsıntısından korunmak için zaman kazandırmak amacıyla geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi basın toplantısı ile tanıtıldı.
Yakın zamanda ülkemizde de kullanıma açılan Google Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde depremden saniyeler önce vatandaşlar uyarılarak daha güvenli bir yere geçmelerini sağlanıyor. Android deprem uyarı sistemi sayesinde 5 Ocak 2022 sabahı Antalya'da meydana gelen depremin kısa süre öncesinde vatandaşlara uyarı yollandı.
ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL YAPILIR, NEDİR?
Teknoloji devi, Android kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak için yeni özellikleri dikkat çekiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.
Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor. Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.