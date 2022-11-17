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    • Haberler
    • 17.11.2022 11:11
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    • 17.11.2022 11:22
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    TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı kira artış oranı hesaplama!

    Aralık ayına artık günler kala Kasım ayı enflasyon oranları hakkında heyecanlı bekleyiş başladı. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar pek çok konuda belirleyici etken olacak. Bu konuda yeni ay için geri sayım devam ederken Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu akıllarda yer edindi. Peki, TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İlk 6 aylık veri sonrası zam oranları belli olacak emekli ve memurlar 2022'in 5. verisini heyecanla bekliyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte son açıklamalar...

    KASIM AYI ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım tarihinde açıklandı. TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

    Kasım ayı enflasyon farkının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

    TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.

    AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.

    Yurt içi ÜFE temmuzda yüzde 5,17, yıllık bazda yüzde 144,61 artış kaydetti.

    Çekirdek enflasyon olarak nitelendirilen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık yüzde 3,49 oldu. Yıllık bazda yüzde 68,46 olarak gerçekleşti

    AĞUTOS 2022 ENFLASYON ORANI

    Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

        EYLÜL 2022 ENFLASYON ORANI

        TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

        EKİM 2022 ENFLASYON ORANI

        TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.
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        Haberler Haberler TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı kira artış oranı hesaplama!
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