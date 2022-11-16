Müjde geldi! Vatandaşa ilaç etkisi yaptı! Para verilecek! Emekli maaşını 3.500 TL ve üzerinde alanlar dikkat!

Bankanın kendi bünyesinde maaşlarını çekenler düzenlenen promosyon ödemelerinden yararlanacak. Dikkat edilmesi gereken nokta üç yıllığına maaşların bu bankadan alınması gerektiğidir. Yapılacak müracaatlar ise şube, atm, internet ve mobil bankacılık vasıtasıyla yapılabilir. Hangi bankanın ne oranda ödeme gerçekleştireceği ise mühim bir noktadır. Bu hususta bankaların açıklama yapması bekleniyor. Hem de her bankanın müracaat koşulu değişik şekillerde olabiliyor. Bu hususta lüzumlu verileri alarak promosyonunuzu alabilmek bağlamında müracaatta bulunabilirsiniz.