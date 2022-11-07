Uzman Öğretmenlik sınavı sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınavdan kimler muaf?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı için kesin başvuru sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı. Peki, Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman Öğretmenlik sınavı sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte merak edilenler!
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022'de 81 ilde yapılacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.