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    • Haberler
    • 07.11.2022 08:20
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    • 07.11.2022 08:20
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    TOKİ Arsa İstanbul'da hangi ilçelerde? 1 milyon arsa hangi il ve ilçelerde yapılacak? TOKİ ARSA İstanbul'da nerede yapılacak?

    TOKİ arsa başvuruları için geri sayım sona erdi. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağı olan arsa ve işyeri başvuruları için 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün alınacak. Peki, TOKİ ARSA İstanbul'da nerede yapılacak? TOKİ Arsa İstanbul'da hangi ilçelerde? 1 milyon arsa hangi il ve ilçelerde yapılacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    TOKİ ARSA İstanbul’da nerede yapılacak?

    TOKİ arsa başvuruları için geri sayım sona erdi. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağı olan arsa ve işyeri başvuruları için 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün alınacak. Peki, TOKİ ARSA İstanbul'da nerede yapılacak? TOKİ Arsa İstanbul'da hangi ilçelerde? 1 milyon arsa hangi il ve ilçelerde yapılacak? İşte detaylar!

    TOKİ İSTANBUL'DA NEREYE İŞ YERİ YAPACAK?

    İşte TOKİ tarafından yapılacak ilk iş yerim proje il ve ilçeler listesi;

    BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    'İlk Evim Arsa' başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.

        ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

        Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek.

        Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.

        Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak.

        ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olarak belirlenecek.

        BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

        Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak.

        (Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.)

        İŞ YERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

        TC vatandaşı olmak.

        Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

        18 yaşını doldurmuş olmak.

        Ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi bilgileri gösterir belgeler.

        Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.

        Başvuru bedeli 2 bin TL olup, kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel geri iade edilecek.
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        Haberler Haberler TOKİ Arsa İstanbul'da hangi ilçelerde? 1 milyon arsa hangi il ve ilçelerde yapılacak? TOKİ ARSA İstanbul'da nerede yapılacak?
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