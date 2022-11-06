Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 06.11.2022 08:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2022 08:44
    ABONE OL

    KPSS Ortaöğretim sınav süresi ne kadar 2022? KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

    Bu yılın son KPSS oturumu olan ortaöğretim sınavının saat kaçta başalyacağı ve sınavda adaylara kaç soru sorulacağı belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KPSS Ortaöğretim lise sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? KPSS Ortaöğretim sınav süresi ne kadar 2022?

    KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sona erdi. KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak. KPSS ortaöğretim sınavında adaylara Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? KPSS Ortaöğretim sınav süresi ne kadar? İşte detaylar!

    KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

    Buna göre; KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak.

    KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

    KPSS ortaöğretim sınavında adaylara Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.



        Adayların bu soruları yanıtlaması için 130 dakika (2 saat 10 dakika) sınav süresi verilecek.

        Adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav giriş belgesine ulaşabilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacak. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir.

        Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Maaşlar artıyor
        Haberler Haberler KPSS Ortaöğretim sınav süresi ne kadar 2022? KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
            SON DAKİKA