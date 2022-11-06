KPSS Ortaöğretim sınav süresi ne kadar 2022? KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sona erdi. KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak. KPSS ortaöğretim sınavında adaylara Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? KPSS Ortaöğretim sınav süresi ne kadar? İşte detaylar!
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.
Buna göre; KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
KPSS ortaöğretim sınavında adaylara Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.