Okullarda ilk ara tatil ne zaman, hangi gün? Kasım tatili 9 gün mü olacak? 2022-2023 MEB TATİL TAKVİMİ!

2023 MEB SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca öğrenci tatil tarihlerinin yanı sıra sınav tarihlerini de merak ediyor. Ortaokuldan liseye geçiş yapacak öğrencilere LGS sınavlarına, devlet tarafından verilecek burslardan yararlanmak isteyenler ise İOBKS oturumlarına katılacak.

Lise mezunları ve 12. sınıf öğrencileri, üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen YKS sınavlarında ter dökecek. Bursluluk ve Liselere Geçiş Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, AYT-TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek üniversite sınavı ise ÖSYM tarafından organize ediliyor.

Henüz yeni yılın sınav takvimi açıklanmadı. Ancak LGS, YKS ve İOKBS sınavları her yıl aşağı yukarı benzer tarihlerde düzenlenmektedir. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilen LGS oturumu geçtiğimiz yıl 6 Haziran'da, YKS oturumları ise 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenmişti.