Kasım tatili için geri sayım başladı. Bu yıl itibarıyla başlayan ara tatil döneminin hangi tarihlerde uygulanacağı yayınlanan takvim ile belli oldu. Hafta sonu tatili ile birlikte toplam 9 gün yapılacak ara tatilin ilki kasım ayında olacak. Peki, Okullarda ilk ara tatil ne zaman, hangi gün? Kasım tatili 9 gün mü olacak? 2022-2023 MEB TATİL TAKVİMİ!
İLK ARA TATİL NE ZAMAN, KASIM TATİLİ HANGİ GÜN?
MEB eğitim öğretim takvimine göre ilk ara tatili 14 Kasım'da başlıyor, 18 Kasım'da bitiyor.
Hafta sonu tatillerinin eklenmesiyle tatil 9 güne çıkacak.
Yani öğrenciler 12 Kasım 2022 Cumartesi günü ile 20 Kasım 2022 Pazar günleri arasında toplamda 9 günlük bir tatil yapacaklar.
Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.
İKİNCİ ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI'NA DENK GELİYOR!
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ise okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Resmi ve dini günlerde kamu kurumları ile birlikte okullarda kapalı oluyordu. Ara tatil ve Ramazan Bayramının aynı tarihlere denk gelmesi sebebiyle ayrıca bir tatil yapılmayacak. İşte MEB 2022-2023 çalışma takvimi;
Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022
15 tatil (yarıyıl) 23 Ocak- 3 Şubat 2023
İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023
Okulların kapanması ve yaz tatili başlangıcı 16 Haziran 2023