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    • Haberler
    • 02.11.2022 10:47
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    • 02.11.2022 10:47
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    Okullarda ilk ara tatil ne zaman, hangi gün? Kasım tatili 9 gün mü olacak? 2022-2023 MEB TATİL TAKVİMİ!

    Kasım ayına girmemizle birlikte ilk ara tatil araştırması hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile birlikte 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yapılacak tatillerin takvimi açıklandı. Peki, Okullarda ilk ara tatil ne zaman, hangi gün? Kasım tatili 9 gün mü olacak? 2022-2023 MEB TATİL TAKVİMİ!

    takvim.com.tr
    Okullarda ilk ara tatil ne zaman, hangi gün?

    Kasım tatili için geri sayım başladı. Bu yıl itibarıyla başlayan ara tatil döneminin hangi tarihlerde uygulanacağı yayınlanan takvim ile belli oldu. Hafta sonu tatili ile birlikte toplam 9 gün yapılacak ara tatilin ilki kasım ayında olacak. Peki, Okullarda ilk ara tatil ne zaman, hangi gün? Kasım tatili 9 gün mü olacak? 2022-2023 MEB TATİL TAKVİMİ!

    İLK ARA TATİL NE ZAMAN, KASIM TATİLİ HANGİ GÜN?

    MEB eğitim öğretim takvimine göre ilk ara tatili 14 Kasım'da başlıyor, 18 Kasım'da bitiyor.

    Hafta sonu tatillerinin eklenmesiyle tatil 9 güne çıkacak.

    Yani öğrenciler 12 Kasım 2022 Cumartesi günü ile 20 Kasım 2022 Pazar günleri arasında toplamda 9 günlük bir tatil yapacaklar.

    Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

    İKİNCİ ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI'NA DENK GELİYOR!

    Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ise okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Resmi ve dini günlerde kamu kurumları ile birlikte okullarda kapalı oluyordu. Ara tatil ve Ramazan Bayramının aynı tarihlere denk gelmesi sebebiyle ayrıca bir tatil yapılmayacak. İşte MEB 2022-2023 çalışma takvimi;

    Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022

    15 tatil (yarıyıl) 23 Ocak- 3 Şubat 2023

    İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023

    Okulların kapanması ve yaz tatili başlangıcı 16 Haziran 2023

        2023 MEB SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

        Milyonlarca öğrenci tatil tarihlerinin yanı sıra sınav tarihlerini de merak ediyor. Ortaokuldan liseye geçiş yapacak öğrencilere LGS sınavlarına, devlet tarafından verilecek burslardan yararlanmak isteyenler ise İOBKS oturumlarına katılacak.

        Lise mezunları ve 12. sınıf öğrencileri, üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen YKS sınavlarında ter dökecek. Bursluluk ve Liselere Geçiş Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, AYT-TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek üniversite sınavı ise ÖSYM tarafından organize ediliyor.

        Henüz yeni yılın sınav takvimi açıklanmadı. Ancak LGS, YKS ve İOKBS sınavları her yıl aşağı yukarı benzer tarihlerde düzenlenmektedir. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilen LGS oturumu geçtiğimiz yıl 6 Haziran'da, YKS oturumları ise 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenmişti.

        2023 RESMİ TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU

        Resmi ve dini bayramlarda okullar, üniversiteler ve kamu kurumları kapalı oluyor. 2023 yılında resmi tatillerin hangi güne denk geldiği belli oldu.

        Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2023 Pazar

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2023 Pazartesi

        Ramazan Bayramı Arife günü: 20 Nisan 2023 Perşembe (Yarım gün)

        Ramazan Bayramı: 21-22-23 Nisan Cuma/ Cumartesi/ Pazar

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2023 Cuma

        Kurban Bayramı Arife günü: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)

        Kurban Bayramı: 28-29-30 Haziran Çarşamba/ Perşembe/ Cuma ve 1 Temmuz Cumartesi

        Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2023 Cumartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2023 Çarşamba

        Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim Cumartesi (Yarım gün) ve 29 Ekim 2023 Pazar
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