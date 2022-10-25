Steam Halloween sale 2022 indirimlerinde neler var? Steam Cadılar Bayramı indirimi BAŞLADI MI? 10 oyun sudan ucuz fiyata satılıyor!

Steam indirim günleri belli oldu. Cadılar bayramı indirimleriyle birlikte birçok oyun indirimli olarak satılmaya başlandı. 3 ana kategori olarak ayrılan indirimlerin ilk bölümümde korku oyunları, ikinci kategoride VR korku oyunları yer alıyor. Peki Steam Cadılar Bayramı indirimi BAŞLADI MI? Steam Halloween sale 2022 indirimlerinde neler var? 10 oyun sudan ucuz fiyata satılıyor! İşte detaylar...