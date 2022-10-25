Steam Halloween sale 2022 indirimlerinde neler var? Steam Cadılar Bayramı indirimi BAŞLADI MI? 10 oyun sudan ucuz fiyata satılıyor!

Steam indirim günleri belli oldu. Cadılar bayramı indirimleriyle birlikte birçok oyun indirimli olarak satılmaya başlandı. 3 ana kategori olarak ayrılan indirimlerin ilk bölümümde korku oyunları, ikinci kategoride VR korku oyunları yer alıyor. Peki Steam Cadılar Bayramı indirimi BAŞLADI MI? Steam Halloween sale 2022 indirimlerinde neler var? 10 oyun sudan ucuz fiyata satılıyor! İşte detaylar...
STEAM İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?
Steam Cadılar Bayramı indirimi 25 Ekim 2022 tarihinde başladı. İndirim günleri 1 Kasım saat 20.00'de sona erecek.
HANGİ OYUNLARDA İNDİRİM YAPILDI?
Back 4 Blood, Dead by Daylight, Five Nights at Freddy's: Security Breach, Little Nightmares 2, Resident Evil Village ve World War Z Aftermath gibi oyunlarda indirim bekleniyor.