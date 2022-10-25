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    • Haberler
    • 25.10.2022 15:28
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    • 25.10.2022 15:51
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    Son dakika TURKCELL, TURKTELEKOM, VODAFONE hatlar neden çekmiyor? 25 EKİM 2022 telefonlar neden çekmiyor?

    Turkcell, Turktelefon, Vodafone gibi GSM operatörlerini kullanan vatandaşlardan bazıları telefonlarının çekmediğinden şikayet ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında konuya ilişkin bilgi edinmek için araştırmalar yapılıyor. Peki Son dakika TÜRKCELL, TURKTELEKOM, VODAFONE neden çekmiyor? 25 EKİM 2022 telefonlar neden çekmiyor?

    Son dakika TURKCELL, TURKTELEKOM, VODAFONE neden çekmiyor?

    Son dakika TURKCELL, TURKTELEKOM, VODAFONE neden çekmiyor? 25 EKİM telefonlar neden çekmiyor? soruları gündemde yer alıyor. Telefondan yakınlarıyla iletişim kurmak isteyenler hata ile karşılaşmaya başladı. İşte detaylar...

    TURKCELL, TURKTELEKOM, VODAFONE NEDEN ÇEKMİYOR?

    25 Ekim 2022 tarihinde önce önce Whatsapp uygulaması çöktü. Ardından da GSB operatörlerinde sorun yaşanmaya başlandı.

    Sabah saatlerinde WhatsApp kullanıcıları mesaj gönderemedi ya da gönderdikleri mesajlara yanıt alamadı. Özellikle Whatsapp web ve grup sohbetlerinde mesajlar iletilemedi. Sabah saat 10'00da başlayan sorun saat 11.50'ye kadar devam etti. Saat 12.00 sularında erişim sağlandı.

    META'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Bünyesinde Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal platformları barındıran Meta Sözcüsü, "Bazı kişilerin şu anda mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız ve mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmek için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

    "GLOBAL KAYNAKLI KESİNTİ"

    Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.
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        Haberler Haberler Son dakika TURKCELL, TURKTELEKOM, VODAFONE hatlar neden çekmiyor? 25 EKİM 2022 telefonlar neden çekmiyor?
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