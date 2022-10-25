Son dakika TURKCELL, TURKTELEKOM, VODAFONE hatlar neden çekmiyor? 25 EKİM 2022 telefonlar neden çekmiyor?

META'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bünyesinde Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal platformları barındıran Meta Sözcüsü, "Bazı kişilerin şu anda mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız ve mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmek için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

"GLOBAL KAYNAKLI KESİNTİ"

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.