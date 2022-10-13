Son dakika haberine göre "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Sosyal Medya Yasası olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi sonrası kabul edildi. Vatandaşlar hemen Sosyal Medya Yasası maddelerini araştırmaya başladı. Peki Sosyal medya yasası ÇIKTI MI, MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Sosyal medya yasası TÜM MADDELERİ LİSTESİ! Sosyal medya yasası içeriği nedir?
SOSYAL MEDYA YASASI ÇIKTI MI, MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?
Son dakika! Sosyal Medya Yasası olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
SOSYAL MEDYA YASASI MADDELERİ NELERDİR?
HABER SİTESİ ÇALIŞANLARI BASIN KARTI ALABİLECEK
İnternet haber sitelerinde çalışanlar basın mensubu sayılacak.
Bu yasadan önce haber sitelerindeki medya çalışanları Basın Kanunu ile gazetecilere verilen haklardan yararlanamıyordu.
Yeni yasa sayesinde internet sitesindeki; spikerlere, editörlere ve yayıncılara basın kartı verilebilecek.
ÇOCUKLAR KÖTÜ İÇERİKLERDEN KORUNACAK
Çocukların zararlı içeriklerden uzak durması için ayrıştırılmış hizmet başlığı altında bir düzenleme geliyor.
Çocukların, internette veya sosyal medyada yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek.