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    • Haberler
    • 13.10.2022 23:35
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    • 13.10.2022 23:35
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    Sosyal medya yasası ÇIKTI MI, MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Sosyal medya yasası TÜM MADDELERİ LİSTESİ! Sosyal medya yasası içeriği nedir?

    Son dakika Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi. Son dakika gelişmesiyle birlikte sosyal medya yasası maddeleri ile merak konusu haline geldi. Peki Sosyal medya yasası ÇIKTI MI, MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Sosyal medya yasası TÜM MADDELERİ LİSTESİ! Sosyal medya yasası içeriği nedir?

    SOSYAL MEDYA YASASI ÇIKTI MI, MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

    Son dakika haberine göre "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

    Sosyal Medya Yasası olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi sonrası kabul edildi. Vatandaşlar hemen Sosyal Medya Yasası maddelerini araştırmaya başladı. Peki Sosyal medya yasası ÇIKTI MI, MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Sosyal medya yasası TÜM MADDELERİ LİSTESİ! Sosyal medya yasası içeriği nedir?

    SOSYAL MEDYA YASASI ÇIKTI MI, MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

    Son dakika! Sosyal Medya Yasası olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

    SOSYAL MEDYA YASASI MADDELERİ NELERDİR?

    HABER SİTESİ ÇALIŞANLARI BASIN KARTI ALABİLECEK

    İnternet haber sitelerinde çalışanlar basın mensubu sayılacak.

    Bu yasadan önce haber sitelerindeki medya çalışanları Basın Kanunu ile gazetecilere verilen haklardan yararlanamıyordu.

    Yeni yasa sayesinde internet sitesindeki; spikerlere, editörlere ve yayıncılara basın kartı verilebilecek.

    ÇOCUKLAR KÖTÜ İÇERİKLERDEN KORUNACAK

    Çocukların zararlı içeriklerden uzak durması için ayrıştırılmış hizmet başlığı altında bir düzenleme geliyor.

    Çocukların, internette veya sosyal medyada yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek.

        Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.

        TÜM HABER SİTELERİ YAPTIĞI HABERLERİ SAKLAYACAK

        Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Yasa, hukuka aykırı içeriklerin yok edilmesinin veya keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

        İSTENEN İÇERİKLER ANINDA KALDIRILABİLECEK

        Bir içerik için verilen kaldırma kararı, tüm site ve platformlarını kapsayacak. Her site için ayrı ayrı karar çıkartılmasına gerek kalmayacak.

        HABER SİTELERİNE RESMÎ İLAN VE REKLAM VERİLEBİLECEK

        Haber sitelerini desteklemek amacıyla belli kurallar çerçevesinde resmî ilan ve reklamlar, haber sitelerinde yayınlanabilecek.

        KÜNYESİZ HABER SİTESİ OLMAYACAK

        Yeni yasayla beraber; bir haber sitesi künyesiz bir şekilde faaliyet gösteremeyecek.

        Bir gazete için geçerli kurallar, haber üreten internet siteleri için de geçerli olacak.

        SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA BTK DENETLEMESİ GELİYOR

        Sosyal medya platformlarına BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) denetlemesi koşulu getiriliyor.

        Bu denetleme telefonları ve telekomünikasyon ile ilgili diğer denetlemeleri yapan BTK'ya verilen ek bir görev. Amaç iletişimin içeriğinin denetlenmesi değil. Görev kapsamı; platformların kaç kullanıcısının olduğu, iletişim trafiklerinin ne kadar olduğu ve bu konuyla ilgili bilgileri Türkiye'de tutma zorunluluğu gibi konuları içeriyor.

        SOSYAL AĞ ŞİRKETLERİNE OFİS AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLECEK

        Bazı ağ şirketlerinin temsilcilerinin Türk vatandaşı olmamaları ve Türkiye'de ikamet etmemeleri nedeniyle hukuki olarak muhatap bulamama sorununun önüne geçiliyor.

        Yeni yasayla beraber sosyal ağlara Türkiye ofisi açma ve Türkiye temsilcisi bulundurma zorunluluğu getirilecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde bu kişinin Türkiye'de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması gerekecek.

            YALAN HABER YAYMA SUÇUNA 5 YIL HAPİS CEZASI GELİYOR

            Yeni yasayla beraber "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu tanımlanıyor. Suçun oluşması için şu 5 şart aranacak:

            - Yayılan haber gerçek değilse

            - Ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa

            - Halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa

            - Kamu barışını bozmaya yönelik ise

            - Aleni ise (yani ilgisi olmayan kişilere ulaşabilecekse)

            Kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

            Yasa ile Türkiye'de haber üreten ve yayın yapan internet medyası, sosyal ağ şirketleri, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kuruluşlar ve kişiler faaliyetlerinden sorumlu tutulacak.

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            Haberler Haberler Sosyal medya yasası ÇIKTI MI, MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Sosyal medya yasası TÜM MADDELERİ LİSTESİ! Sosyal medya yasası içeriği nedir?
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