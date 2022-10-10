VGM 2022-2023 burs ücreti kaç TL, ne kadar? VE BELLİ OLDU! VGM burs başvuruları ne zaman, BAŞLADI MI? Burs başvuru ekranı!

Ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencileri gündemde yoğun bir şekilde VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Eğitim hayatında maddi olarak büyük katkı sağlayan burslar devlet tarafından sağlanırken kurum ve kuruluşlar da veriyor. 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her yıl öğrencileri sunduğu burs hakkında bilgiler merak edildi. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman, BAŞLADI MI? VGM 2022-2023 burs ücreti kaç TL, ne kadar? Burs başvuru ekranına dair detaylar haberimizde!
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.
VGM Ortaöğrenim Bursu: 7 Kasım 2022– 20 Kasım 2022
VGM Yükseköğrenim Bursu: 21 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022
VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 21 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022
VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?
Bu yılki burs ücreti hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ödenen burs ücretleri şu şekildeydi;
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 200,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 650,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 650,00TL burs verilmektedir.