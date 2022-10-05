Mevlid Kandili islam alemi için en mübarek günlerden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandilinde hangi ibadetler yapılır sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Mevlid Kandili ne zaman 2022 Diyanet? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde ne yapılır, oruç tutulur mu? İşte Mevlid Kandili hakkında merak edilenler!
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2022 DİYANET?
Mevlid Kandili 2022 yılında 7 Ekim'de eda edilecek. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gününe tekabül eden Hazreti peygamberin dünyaya gelişi olan Mevlid gecesi bu yıl Cuma gününe denk geliyor.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.
Mevlid gecesi, Hazreti Peygamber'e olan sevgimize istinaden dualar edilmeli, Kur'an okunmalı ve namazlar kılınmalıdır. Camilerde bir araya gelen cemaatler, bu gecenin faziletine birlikte erişebilmek adına namazlar kılıp dualar etmektedir. Bu cemaatlerden birinin arasında yer almak bu geceyi güzel geçirmek için bir fırsat olabilir.
MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.