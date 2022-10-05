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    • Haberler
    • 05.10.2022 09:00
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    • 05.10.2022 09:00
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    Mevlid Kandili ne zaman 2022 Diyanet? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde ne yapılır, oruç tutulur mu?

    Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takviminde Mevlid Kandili tarihi yer alıyor. Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen Mevlid Kandilinin günü ve ibadetleri merak ediliyor. Peki Mevlid Kandili ne zaman 2022 Diyanet? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde ne yapılır, oruç tutulur mu? İşte Mevlid Kandilinde yapılması gereken ibadetler...

    MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2022 DİYANET?

    Mevlid Kandili islam alemi için en mübarek günlerden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandilinde hangi ibadetler yapılır sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Mevlid Kandili ne zaman 2022 Diyanet? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde ne yapılır, oruç tutulur mu? İşte Mevlid Kandili hakkında merak edilenler!

    MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2022 DİYANET?

    Mevlid Kandili 2022 yılında 7 Ekim'de eda edilecek. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gününe tekabül eden Hazreti peygamberin dünyaya gelişi olan Mevlid gecesi bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

    MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.

    Mevlid gecesi, Hazreti Peygamber'e olan sevgimize istinaden dualar edilmeli, Kur'an okunmalı ve namazlar kılınmalıdır. Camilerde bir araya gelen cemaatler, bu gecenin faziletine birlikte erişebilmek adına namazlar kılıp dualar etmektedir. Bu cemaatlerden birinin arasında yer almak bu geceyi güzel geçirmek için bir fırsat olabilir.

    MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

    Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

        MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

        1. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Can ü gönülden, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlellah" demeliyiz. Ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demeliyiz.

        2. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

        3. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Kur'an-ı Kerîm okumak veya dinlemek. Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk'ın insanlığa son mesajıdır. O'nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır.

        4. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda (belli vakitlerde ayet, salavat, dualar) okunulmalı.

        5. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabed de bulunulmalı. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tevbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır.

        6. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Mmümkünse vakit namazlarımızı camilerde kılmaya özen göstermeliyiz. Hem cami ve cemaat sevabından yararlanmalı hemde diğer müslüman kardeşlerimizle bütünleşmeli, kandilini tebrik etmeliyiz.

        7. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

        MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI DUALI 2022

        Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

        Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

        Bütün kainatı nurla dolduran Peygamberimiz Hz.Muhammed'in(s.a.s) ahlakının örnek olması temennisiyle... Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

        Ne zaman ki iyikilerimiz keşkelerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

        Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

        Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır.

        Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

        Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytаn senden uzаktа, melekler bаşucundа olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duаlаrın kаbul kаndilin mübаrek olsun. Mekke ufuklаrındа Allаh'ın nuruylа ümmetini selаmlаyаn gül yüzlü nur peygаmberin selаm ve şefааti üzerimize olmаsı dileğiyle Mevlid Kаndiliniz Mübаrek olsun.

        Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

        Rahmet elçisi Hz. Muhammed'in Dünya'ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.

        Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun.

            Kur'an dan değerli bir kitap yoktur. İslami şiirler düşmana ok'tur. Kandil kıymetlidir gafletten uyan...Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.🌹Dünya'ya teşrifi olan bugün, Mübarek Mevlid Kandili'miz hayırlara vesile olsun. Selam ve duâ ile...

            Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

            Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

            Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

            Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

            Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.
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            Haberler Haberler Mevlid Kandili ne zaman 2022 Diyanet? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde ne yapılır, oruç tutulur mu?
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