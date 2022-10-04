SÜPER LOTO 4 EKİM 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Süper Loto çekiliş sonuçları SORGULAMA ekranı! Büyük ikramiye...

Şans oyunu tutkunları 4 Ekim 2022 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Bugün saat 21:30'da çekilecek Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından 137 milyon 168 bin liralık devirli ikramiyeyi kazandıran numaralar ortaya çıkacak. Peki SÜPER LOTO 4 EKİM 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları SORGULAMA ekranı! Büyük ikramiye...
SÜPER LOTO 4 EKİM 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Süper Loto çekilişi 4 Ekim 2022 Salı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş tamamlandığında kazandıran rakamlar haberimizde yer alacak.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NASIL SORGULANIR?
Bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinden yapılabilecek.
Öte yandan 2 Ekim Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar; 3-9-28-29-43-58 olmuştu.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.