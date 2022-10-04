Kumburgaz fay hattı HARİTASI! Kumburgaz fay hattı nereleri etkiler? Kumburgaz'daki fay hattı uzunluğu, bulunduğu konum, geçtiği yerler!

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde Kumburgaz fayı üzerinde saat 01.57'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem hissedilmezken derinliği 19.2 km olarak kaydedildi. Tedirgin eden duyuru sonrası Bilim Akademisi üyesi ve Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'daki olası depremle alakalı çarpıcı açıklamalarda bulunarak Kumburgaz kolunda yer alan fay hattına dikkat çekti. Peki Kumburgaz fay hattı nerede? Kumburgaz fay hattı nereleri etkiler? Haberimizden Kumburgaz fay hattı HARİTASI, hattın uzunluğu, bulunduğu konum, geçtiği yerler hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz!
KUMBURGAZ HARİTASI, BULUNDUĞU KONUM!
Kumburgaz, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda bulunan Büyükçekmece ilçesine bağlı bir mahalledir.
KUMBURGAZ FAY HATTI NASIL SORGULANIR?
İkamet ettiği adresin yakınında fay hattı var mı yok mu merak edenler için sorgulama linkine aşağıda yer verdik. MTA haritasından sorgulama yaparak fay hatlarını öğrenebilirsiniz.
Öncelikle aşağıdaki MTA'nın sayfasına giriniz. Sonra, yer bilimleri portalına tıklayıp, çıkan harita üzerinden konuma girmeniz gerekmektedir. Haritadan konum girildikten sonra, faylar kısmını girip detaylara bakabilirsiniz. Sayfanın sol alt köşesinden ise ''son depremleri'' göreceksiniz. Sayfanın sağ üst kısmından ise son 24 saat, 7 gün ve 30 gün yazan kutucuklara tıklayarak ayrıntılı olarak depremleri görebilirsiniz.
FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ