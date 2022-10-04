Kumburgaz fay hattı HARİTASI! Kumburgaz fay hattı nereleri etkiler? Kumburgaz'daki fay hattı uzunluğu, bulunduğu konum, geçtiği yerler!

KUMBURGAZ HARİTASI, BULUNDUĞU KONUM!

Kumburgaz, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda bulunan Büyükçekmece ilçesine bağlı bir mahalledir.

KUMBURGAZ FAY HATTI NASIL SORGULANIR?

İkamet ettiği adresin yakınında fay hattı var mı yok mu merak edenler için sorgulama linkine aşağıda yer verdik. MTA haritasından sorgulama yaparak fay hatlarını öğrenebilirsiniz.