AÖL Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? 2022 2023 açık öğretim lise sınav TAKVİMİ!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimini yayınladı ve AÖL 1. dönem sınav tarihleri de belirlendi. Buna göre AÖL 1. dönem sınavı aralık ayında yapılacak. Peki, Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? 2022 2023 açık öğretim lise sınav TAKVİMİ!
AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN 2022?
AÖL sınav takvimini paylaştı. Buna göre AÖL 1. dönem sınavı aralık ayında yapılacak. Açık lise sınavının net tarihi ve saati henüz açıklanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.
AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL OLACAK?
MEB paylaştığı bilgilere göre; 2022-2023 yılı AÖL 1. dönem sınavı online olarak yapılacak. AÖL 2. dönem, AÖL 3. dönem sınav detaylarını da aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz.