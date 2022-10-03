AÖL Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? 2022 2023 açık öğretim lise sınav TAKVİMİ!

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlköğretim okulu ve ortaokul mezunu olması,

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden herhangi bir nedenden ötürü ayrılanlar (resmi ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseleri sağlık meslek liseleri ve fen liseleri de dahil),