MEB İOKBS Bursluluk sınav sonuçları TAVAN-TABAN PUANLARI 2022! e-okul.meb.gov.tr PYBS SONUÇLARI! İOKBS kazananlar ne yapmalı?

e-okul.meb.gov.tr İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS-2022) sınav sonuçları için beklenen gün geldi. 4 Eylül tarihinde gerçekleştiren sınav sonrası yüzbinlerce öğrenci Bursluluk sınav sonuçları hakkında araştırmalar yapıyordu. MEB, sonuçlarını 23 Eylül'de açıkladı. İşte MEB İOKBS Bursluluk sınav sonuçları TAVAN-TABAN PUANLARI 2022! e-okul.meb.gov.tr PYBS SONUÇLARI! Peki İOKBS kazananlar ne yapmalı?
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İOKBS-2022 sınav sonuçları 23 Eylül itibariyle http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi.
İOKBS SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
BURSLULUK SINAVI NEDİR?
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.
Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.
Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.