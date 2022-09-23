Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu 2022? Branş öğretmen 25, 30, 84 saat ek ders HESAPLAMA 2022! Ek ders ücretleri ne zaman yatacak?

MEB bünyesinde görevli 1.2 milyon öğretmen Ocak ayında maaşlarına yüzde 35 oranında zam almıştı. Bu zamla birlikte öğretmen ek ders ücretleri de artmıştı. Yüzde 15'lik dilim ile gündüz ek ders ücreti 27,77 TL nöbet ücreti ise 27,77 TL olmuştu. Temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile yapılacak zam oranı memur ve öğretmenler için yüzde 41,85 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" başlıklı duyuruda ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin her 5 ders saati için 1 ders ilave ödeme yapılacağı duyuruldu.

2022 yılının Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak maaş katsayısı 0,333603 olarak açıklandı. Buna göre 2022 yılının Temmuz-Aralık döneminde;

Brüt ek ders ücreti 46,70 TL,

Net ek ders ücreti ise 39,35 TL;

Yüzde 20 vergi dilimine giren öğretmenlerin alacağı net ek ders ücreti 37,01 TL;

Gece brüt ek ders ücreti 50,04 TL;

Gece net ek ders ücretleri yüzde15 vergi dilimi için 42,15 TL, yüzde 20 vergi dilimi için 39,65 TL oldu.